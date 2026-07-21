Ексбранець РФ Єсипенко заявив про критичну ситуацію зі здоров’ям засудженої 71-річної кримчанки

Журналіст, фрілансер проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислав Єсипенко, який тривалий час був ув’язнений за рішенням російської влади, отримав листа від 71-річної кримчанки Галини Довгополої, засудженої нібито за шпигунство. Про це він повідомив 21 липня.

Документ датований 22 червня. У ньому літня жінка вказує, що 16 червня в неї був інсульт і що їй дуже важко сидіти і писати.





Єсипенко повідомляє, що жінка перебуває за ґратами вже сьомий рік. Її термін ув’язнення збігає в листопаді 2031 року.

«Якщо вона помре у неволі, відповідальність за це ляже не лише на путінський режим, а й на українських чиновників, які ведуть переговори щодо повернення цивільних заручників. Їхня бездіяльність або повільність сьогодні коштує українцям життя», – заявив він.

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Наприкінці листопада 2019 року у ФСБ Росії повідомляли про затримання в анексованому Севастополі жінки за підозрою у шпигунстві на користь розвідки Міноборони України.

Підконтрольний Росії Севастопольський міський суд повідомив, що 24 березня 2021 року Галину Довгополу засудили до 12 років колонії суворого режиму. Як повідомляла пресслужба суду, кримінальну справу розглядали у закритому режимі через те, що «в матеріалах справи містилися відомості, що становлять державну таємницю».