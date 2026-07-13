ЄС створив міжнародну платформу для звільнення українських цивільних із російського полону

Європейський Союз разом з Україною створює нову міжнародну платформу для координації зусиль зі звільнення українських цивільних, яких Росія незаконно утримує на окупованих територіях та в російських в’язницях. Про це 13 липня після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі оголосила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

За її словами, засідання міністрів розпочалося спеціальним сніданком, організованим ЄС спільно з Ірландією, який був присвячений становищу українських цивільних заручників. У ньому взяли участь також українські правозахисники та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Тисячі цивільних незаконно утримуються в російських в’язницях, зокрема, на окупованих Росією територіях України. Докази катувань, сексуального насильства та повного позбавлення права на справедливий суд є незаперечними. Свідчення, які ми сьогодні почули, стали потужним нагадуванням про те, що за кожною статистичною цифрою стоїть людське життя», – сказала Каллас.





Вона також повідомила, що міністри закордонних справ ЄС цього дня схвалили санкції проти представників російської пенітенціарної системи та домовилися збільшити підтримку громадських організацій, які допомагають цивільним заручникам та їхнім родинам.

«Ми також започаткували нову неформальну групу для координації міжнародних дій задля їхнього звільнення», – повідомила Каллас.

Міністерка закордонних справ Ірландії Гелен Макенті заявила, що саме вона, як представниця країни, що головує у Раді Євросоюзу, запропонувала винести це питання на порядок денний Ради ЄС.

«Було абсолютно очевидно, що йдеться про систематичні катування, жорстоке поводження, а в багатьох випадках і зґвалтування. Нашою метою було домовитися про створення платформи та механізму, який допоможе Україні встановити особи всіх незаконно утримуваних цивільних і сприятиме їхньому звільненню. Не менш важливо забезпечити, щоб усі винні були притягнуті до відповідальності», – сказала вона.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з правозахисниками назвав почуті свідчення «приголомшливими».

«Особливо вразив виступ колишнього цивільного заручника, який сказав, що як військовополонений він мав більше прав і більше надії, ніж цивільне населення, яке теоретично перебуває під захистом Женевських конвенцій, але на практиці повністю підпорядковане терору окупаційної влади», – зазначив Сікорський.

За його словами, Росія застосовує на окупованих територіях методи, які використовував Радянський Союз під час встановлення контролю над країнами Центральної Європи.

«У цьому випадку до цього додаються ще й насильницька русифікація та викрадення дітей. Міжнародна спільнота повинна дати на це відповідь», – наголосив польський міністр.





Парламентський секретар Міністерства закордонних справ Латвії Артьомс Уршульскіс повідомив, що під час сніданку міністри заслухали представників правозахисних організацій, які працюють із цивільними заручниками, військовополоненими та викраденими українськими дітьми.

«Ми почули історії, які ще раз нагадали: Європа не має права втратити фокус на цій темі. Ми повинні щоразу, коли це можливо, повертати це питання на порядок денний і не забувати про людей, які опинилися в такій жахливій ситуації через війну», – сказав він.

ЄС та Україна також оприлюднили спільну заяву, в якій закликали Росію та Білорусь «негайно, безпечно і безумовно» повернути всіх незаконно затриманих, депортованих і примусово переміщених українських цивільних, включно з дітьми. У документі наголошується, що Росія систематично приховує інформацію про долю цивільних заручників і не допускає до них Міжнародний комітет Червоного Хреста, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.