90-мільярдна позика: у ЄС анонсують наступний транш на цей тиждень

У Європейській комісії анонсували ще один транш із 90-мільярдного кредиту Україні на цей тиждень, передає кореспондентка Радіо Свобода. Він стане наступним після 7,1 мільярда євро, перерахованих у червні. З них 3,2 мільярда євро було спрямовано на бюджетну підтримку, а майже 3,9 мільярда – на оборону. Транш, який анонсується, буде спрямований на оборонні потреби.

«Програма Ukraine Support Loan також є життєво важливою інвестицією в європейську безпеку. Сильна, суверенна й безпечна Україна є необхідною умовою безпеки та стабільності всієї Європи, а також стримування майбутньої агресії», – зазначено в пресрелізі Єврокомісії.

Також на полях саміту «Коаліції охочих», що 13 червня проходить у Парижі, Європейський Союз підписав із Великою Британією договірну угоду щодо участі останньої в 90-мільярдному кредиті для України.

«Це важливий крок, який відкриває для Великої Британії можливість брати участь у програмі Ukraine Support Loan, дозволяючи Україні здійснювати закупівлі у ширшого кола виробників оборонної продукції. Це забезпечить Україну необхідними спроможностями для протистояння російській агресії», – йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Своєю чергою Сполучене Королівство, вказано в пресрелізі, зробить «справедливий і пропорційний внесок» у покриття витрат, пов’язаних із залученням позикових коштів. Розмір внеску не вказано.

Читайте також: «Тиск на Путіна зростає, економіка погіршується». Ексклюзивне інтерв'ю із головою МЗС Нідерландів

25 червня Євросоюз перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом понад 3 мільярди євро в межах 90-мільярдного кредиту Ukraine Support Loan.

Україна підписала й ратифікувала угоду про отримання Ukraine Support Loan наприкінці травня. Це кредитний інструмент Європейського Союзу обсягом до 90 мільярдів євро, розрахований на 2026-2027 роки. 60 мільярдів із цієї суми, як передбачається, будуть спрямовані на оборонні потреби України.