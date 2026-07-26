У Чернігові оголосили День жалоби у пам’ять про загиблих через атаку РФ

У Чернігові 27 липня оголосили День жалоби у пам’ять про загиблих через атаку РФ, повідомив голова міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

«У пам’ять про загиблих завтра, 27 липня, у Чернігові оголошено День жалоби», – зазначив Дмитро Брижинський.

За його інформацією, сили РФ завдали ударів по трьох локаціях: супермаркету АТБ, СТО та складському приміщенню.

За медичною допомогою звернулися 20 людей, трьох із них госпіталізували, додав він.

У неділю, 26 липня, російський дрон влучив по супермаркету в Чернігові, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський.

«Зафіксовано падіння дрона на супермаркет АТБ у районі ЗАЗ. На даних момент відомо про 2 загиблих та 3 поранених», – зазначив Брижинський.

Він уточнив, що серед загиблих – 10-річна дитина

Згодом Брижинський повідомив, що поранення дістали четверо людей, один із потерпілих у важкому стані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.