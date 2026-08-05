Масований обстріл Києва та області: 17 загиблих, незбита балістика, «атаковані логістичні центри»

Російські війська в ніч проти 5 серпня атакували Київ та Київщину балістикою та дронами. Загалом 17 людей загинули, десятки постраждали, повідомив глава держави. Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків атаки. Інформація оновлюється.

Президент України Володимир Зеленський повідомив вранці 5 серпня про 17 загиблих і 44 постраждалих від масованого російського удару по Києву та Київщині.

«Основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

Перехоплювачі балістики – те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні. Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їх постачанням або неготовність передавати антибалістику призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань. Партнери, які не готові допомагати активніше з постачаннями перехоплювачів уже зараз, можуть допомогти новими санкційними кроками. Значна частина російських виробництв балістики не під санкціями. Досі. Потрібні нові кроки від G7 та від ЄС, усіх, хто підтримує захист життя. Дякую тим, хто готовий допомагати саме так».

У ніч проти 5 серпня російські війська атакували Україну 28 ракетами та 115 дронами, повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Основний напрямок удару – Київщина.

Не збили жодну балістику цієї ночі.

Київ

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки у Києві зросла до 15 осіб, 1 людина загинула, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій:



«Пожежі в Оболонському, Святошинському та Деснянському районах локалізовано. Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків обстрілу», – йдеться в повідомленні.

До цього рятувальники уточнювали:

Оболонський район: на одній із адрес виникла пожежа у нежитловій будівлі, тут загинула людина і є постраждалі.



Святошинський район: внаслідок російського обстрілу сталося загоряння у складському приміщенні одного із магазинів.



Голосіївський район: на двох локаціях сталися пожежі в одноповерхових нежитлових будівлях. Пожежі ліквідовані. Є постраждалі. За іншою адресою на території промислового підприємства стався незначний витік аміаку. Рятувальники перекрили запірну арматуру і повідомили, що загрози для населення немає.



Деснянський район : була пожежа у двох нежитлових будівлях.

Київщина

На Київщині через російську атаку загинули 14 людей, ще 22 – постраждали, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на чотирьох локаціях у Броварському районі , двох – у Бучанському та одній – у Фастівському районі.

За даними ДСНС, у Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у Броварах, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога.



У Фастівському районі рятувальники ліквідували пожежу на території одного з підприємств.



У Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в селі Чайки, у Софіївській Борщагівці пожежу на території логістичного підприємства вже загасили.

«Укрзалізниця» повідомила в телеграмі, що на Київщині, «за оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів».

І додали, що під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і робота станцій призупинялись, персонал станцій та пасажири поїздів евакуйовувались.

Голова ОВА Тимур Ткаченко заявив, що найбільше жертв у Броварському районі, де загинули дев’ятеро людей. За його даними, у Бучанському районі загинули четверо мирних жителів, ще одна людина загинула у Фастівському районі.

«За оновленою інформацією, постраждали 22 жителі області. У Броварському районі поранення отримали 12 людей, у Фастівському – троє, ще семеро постраждали у Бучанському районі», – зауважив він.