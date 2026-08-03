Україна знову вдарила по Wildberries. Зеленський закликає прискорити передачу Patriot

Україна продовжила серію ударів по складах найбільшого російського онлайн-ритейлера Wildberries, тоді як Росія атакувала логістичний центр української Rozetka. На тлі нових ударів президент Володимир Зеленський закликав партнерів терміново прискорити передачу Україні ракет для систем Patriot.

Цього разу був вражений склад компанії Wildberries у Володимирській області Росії. Регіональна влада та представники компанії підтвердили атаку.

«Внаслідок атаки на логістичному об’єкті компанії у Володимирській області виникла пожежа. Людей евакуювали», – повідомили у Wildberries 3 серпня, додавши, що постраждалих немає.

Атака сталася наступного дня після того, як безпілотники вдарили по складу Wildberries у Самарській області, приблизно за 800 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомив губернатор регіону, а в мережі з’явилися відповідні відеозаписи.

Останніми тижнями українські сили атакували близько десятка складів Wildberries у різних регіонах Росії. Україна звинувачує компанію в підтримці російської військової логістики та продажу товарів подвійного призначення, що, за твердженням Києва, сприяє воєнним зусиллям Москви. Росія це заперечує.

Економічні наслідки атак на Wildberries

За оцінкою Forbes, потенційні втрати російських продавців, які працюють через маркетплейс Wildberries, можуть сягати 215–280 мільярдів рублів (приблизно 2,7–3,6 млрд доларів США), не враховуючи витрат на відновлення самих складів.

Як повідомляє російська редакція Радіо Свобода, блогери та експерти дискутують, хто зрештою нестиме фінансові втрати. Частина вважає, що основний удар припаде на малий і середній бізнес, який використовує Wildberries як головний канал продажів, тоді як інші наголошують на фінансових проблемах самої компанії, яка ще до атак мала значне кредитне навантаження.

У соцмережах також триває дискусія про причини, через які склади Wildberries регулярно стають цілями ударів України. Деякі коментатори вважають, що удари є способом посилити економічний тиск на Росію, адже порушення роботи логістичної мережі зачіпає широкий спектр російського бізнесу та споживачів.

Атака на склад Rozetka

У ніч на 2 серпня два російські безпілотники влучили у найбільший склад українського онлайн-ритейлера Rozetka у Броварах Київської області. Цього разу повідомлень про постраждалих не надходило.

Цей удар стався наступного дня після атаки на той самий об’єкт, внаслідок якої одна людина загинула, а щонайменше шестеро були поранені, повідомила Київська обласна прокуратура.

Дрон упав на пляж на узбережжі Чорного моря

Унаслідок падіння дрона на пляжі в селі Архипо-Осипівка під Геленджиком у Краснодарському краї Росії 3 серпня загинули шестеро людей, серед яких троє дітей, повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За словами Кондратьєва, постраждали близько 40 людей. У МОЗ Росії повідомили про госпіталізацію 17 постраждалих, серед них є діти. Таку саму цифру наводить і Кондратьєв.

Як пише російське видання «Агентство», до падіння дрона на пляж могло призвести те, що його збили – про це сказав представник дослідницької групи Conflict Intelligence Team. На користь цієї версії свідчить те, що звук пострілів автоматичної зброї на відео змовкає, щойно дрон починає падати.

Губернатор Кондратьєв звинуватив Україну в «цілеспрямованому ударі по мирному населенню, яке не має жодного стосунку до військової інфраструктури». Українська сторона наразі ніяк не коментувала ці повідомлення.

Перед тим моніторингові Telegram-канали інформували про вибухи в різних районах Кримського півострова, посилаючись на місцевих жителів. Вони також повідомляли про пожежу поблизу порту Керч. Рух Керченським мостом тимчасово перекривали.

За словами призначеного Росією голови окупованого півострова Сергія Аксьонова, внаслідок нічної атаки у Криму загинули троє людей, ще двоє були поранені.

Міністерство оборони Росії заявило 3 серпня, що протягом ночі російська протиповітряна оборона нібито перехопила і знищила 131 український безпілотник над кількома регіонами країни.

За словами командувача Сил безпілотних систем України Роберта Бровді, відомого за позивним «Мадяр», протягом чотирьох днів його підрозділи атакували чотири російські нафтопереробні заводи та морський термінал «Тамань» .

Він заявив про значні пошкодження об’єктів, зокрема про ймовірне знищення 12 резервуарів для зберігання пального.

За словами «Мадяра», з 1 липня по 3 серпня в межах операції українські військові уразили 187 енергетичних цілей на тимчасово окупованих територіях, на Донеччині та в Криму.

Росія запустила по Україні 181 ударний дрон

Тим часом російські війська продовжили атаки на Україну. За даними Повітряних сил ЗСУ, протягом ночі Росія запустила 181 ударний безпілотник.

Лише за останній тиждень Росія застосувала проти України близько 1900 дронів, майже 1600 авіаційних бомб і 144 ракети різних типів, зокрема балістичні, повідомив Володимир Зеленський у соціальних мережах 2 серпня.

Цього року російські сили майже не просунулися вздовж лінії фронту в Україні, протяжність якої перевищує 1200 кілометрів. Водночас Москва посилила ракетні атаки на українські міста на тлі гострої нестачі в України систем протиповітряної оборони, здатних перехоплювати високошвидкісні балістичні ракети.

Зеленський закликав прискорити ракет до Patriot

Після останніх російських ударів по Києву та інших українських містах, які призвели до загибелі людей, Зеленський закликав західних союзників прискорити передачу ракет-перехоплювачів до систем Patriot та іншого озброєння .

«У світі є ракети для Patriot. Важливо, щоб наші партнери ухвалили політичне рішення – рішення про передачу необхідних пакетів», – заявив Зеленський у зверненні 1 серпня.

«Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. У Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах », – додав президент України.

Як повідомляло Радіо Свобода, заява президента США Дональда Трампа про те, що він переглянув свою попередню обіцянку дозволити Україні виробляти за ліцензією ракети-перехоплювачі до систем Patriot, викликала нову дискусію у Вашингтоні щодо майбутньої військової підтримки Києва.







