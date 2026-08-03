Угоди з Україною про виробництво ракет Patriot до зими не буде – Вітакер

Робота з Україною та Європою над спільним виробництвом засобів протиповітряної оборони триває, однак довгострокова угода про виробництво ракет до систем Patriot не буде укладена до цієї зими, заявив в ефірі Fox News постійний представник США при НАТО Метью Вітакер.

«Ми не дозволяємо виробляти ці ракети (ідеться про версію РАС-3, здатну збивати російську балістику – ред.) нікому, крім американських виробників», – сказав Вітакер.

Він додав, що робота над деякими з угод у цій сфері триває, додавши, що це відповідає результатам переговорів президентів України та США у Вашингтоні, а також зустрічей самого Вітакера з українською владою у Києві.

Американський представник при НАТО назвав найважливішим якнайшвидше забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони або за рахунок союзників, які мають необхідні ракети, або завдяки зростанню виробництва на американських заводах.

«Довгострокова угода про виробництво не буде укладена до цієї зими. Тож ми продовжимо працювати над цим, але насамперед будемо вирішувати найнагальніші завдання», – сказав Вітакер.

Наприкінці минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону слід бути «дуже обережним» з передачею Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявляв, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot.

Раніше цього місяця Зеленський заявив, що Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для Patriot і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість.



