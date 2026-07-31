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Трамп заявив, що США мають бути «дуже обережними» з передачею Україні ліцензії на ракети до Patriot

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Президент США сказав, що Вашингтон не погодився на передачу ліцензії, але це ще обговорюється
Президент США сказав, що Вашингтон не погодився на передачу ліцензії, але це ще обговорюється

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону слід бути «дуже обережним» з передачею Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. Про це він сказав відповідаючи на запитання журналістки щодо перспективи надання ліцензії.

«У нас найкраща зброя у світі. У випадку з президентом Зеленським, він хотів би мати Patriot, він хотів би мати Tomahawk..Ми маємо бути дуже обережними з тим, щоб дозволяти комусь їх створювати. Зараз це надзвичайно важливо», – сказав Трамп.

Президент США сказав, що Вашингтон не погодився на передачу ліцензії, але це ще обговорюється.

«Ми повинні бути дуже розсудливими, але й дуже обережними. Ми на це не погодилися. Ми про це говоримо. Важко віддавати такі технології. І я не думаю, що це колись станеться, але, знаєте, є люди, яким ви даєте ці технології, а вони колись повстають проти вас. Знаєте, це можливо. Подивіться на війну. Це траплялося кілька разів протягом багатьох років, чи не так? Тож ми повинні бути дуже обережними», – сказав Трамп.

Читайте також: Немає чим збивати російську балістику. Дефіцит ракет до Patriot. Які в України є варіанти?

28 липня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Зеленський назвав зустріч «доброю» і сказав, що два лідери обговорили «виробництво ракет-перехоплювачів Patriot і кілька інших ідей». Трамп також позитивно відгукнувся про ці переговори.

Через два дні після цього в інтерв’ю Financial Times Трамп заявив, що «не впевнений», чи надасть Вашингтон Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot.

Трамп заявив, що його увага зосереджена на припиненні війни Росії в Україні, і додав, що його посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф вперше відвідають Україну найближчими днями.

«Простіше кажучи, ми хочемо, щоб війна Росії в Україні закінчилася, – сказав він. – Я не шукаю ракет. Ми прагнемо миру».

Також, за даними видання The Atlantic, Трамп відмовився надати Україні 300 ракет-перехоплювачів до Patriot, про які Зеленський просив під час зустрічі. Однак офіційно про це не повідомляється.

«8 із 10». Віткофф і Кушнер їдуть до Києва. Деталі домовленостей президентів України й США у Вашингтоні
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«8 із 10». Віткофф і Кушнер їдуть до Києва. Деталі домовленостей президентів України й США у Вашингтоні
відео Радіо Свобода

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Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» і «Циркон», що летять балістичною і квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявляв, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot.

Раніше цього місяця Зеленський заявив, що Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для Patriot і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість.

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