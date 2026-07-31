Трамп заявив, що США мають бути «дуже обережними» з передачею Україні ліцензії на ракети до Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону слід бути «дуже обережним» з передачею Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. Про це він сказав відповідаючи на запитання журналістки щодо перспективи надання ліцензії.

«У нас найкраща зброя у світі. У випадку з президентом Зеленським, він хотів би мати Patriot, він хотів би мати Tomahawk..Ми маємо бути дуже обережними з тим, щоб дозволяти комусь їх створювати. Зараз це надзвичайно важливо», – сказав Трамп.

Президент США сказав, що Вашингтон не погодився на передачу ліцензії, але це ще обговорюється.

«Ми повинні бути дуже розсудливими, але й дуже обережними. Ми на це не погодилися. Ми про це говоримо. Важко віддавати такі технології. І я не думаю, що це колись станеться, але, знаєте, є люди, яким ви даєте ці технології, а вони колись повстають проти вас. Знаєте, це можливо. Подивіться на війну. Це траплялося кілька разів протягом багатьох років, чи не так? Тож ми повинні бути дуже обережними», – сказав Трамп.

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28 липня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Зеленський назвав зустріч «доброю» і сказав, що два лідери обговорили «виробництво ракет-перехоплювачів Patriot і кілька інших ідей». Трамп також позитивно відгукнувся про ці переговори.

Через два дні після цього в інтерв’ю Financial Times Трамп заявив, що «не впевнений», чи надасть Вашингтон Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot.

Трамп заявив, що його увага зосереджена на припиненні війни Росії в Україні, і додав, що його посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф вперше відвідають Україну найближчими днями.

«Простіше кажучи, ми хочемо, щоб війна Росії в Україні закінчилася, – сказав він. – Я не шукаю ракет. Ми прагнемо миру».

Також, за даними видання The Atlantic, Трамп відмовився надати Україні 300 ракет-перехоплювачів до Patriot, про які Зеленський просив під час зустрічі. Однак офіційно про це не повідомляється.

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» і «Циркон», що летять балістичною і квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявляв, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot.

Раніше цього місяця Зеленський заявив, що Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для Patriot і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість.