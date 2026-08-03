У Росії після атаки дронів горить склад Wildberries

У Володимирській області Росії після атаки безпілотників горить логістичний центр Wildberries, підтвердила компанія. Про удар по складу повідомили українські моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

«У Собінському окрузі БПЛА атаковано складський комплекс. Є руйнування, пожежа. Люди евакуйовані. На місці працюють оперативні служби», – написав губернатор регіону Олександр Авдєєв у телеграмі, підтвердивши атаку.

У Wildberries заявили, що прийом та відвантаження замовлень здійснюються на інших об’єктах. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Також у соцмережах пишуть, що після атаки в ніч на 3 серпня у Бєлгородському державному технологічному університеті (БДТУ ім. В.Г. Шухова) розпочалася масштабна пожежа. Телеграм-канал «Пепел Белгород» оприлюднив відео пожежі.

Зазначається, що у самому університеті розробляли та тестували БПЛА.

У БДТУ проєктували автоматизовану систему управління БПЛА на базі російського мікропроцесора «Міландр», про це раніше писав офіційний канал вузу. В університеті зазначали, що система призначена для моніторингу ЛЕП, теплотрас та аерофотозйомки.

На даний момент влада про наслідки української атаки по університету не повідомляла. Протягом ночі у Бєлгородській області РФ кілька разів попереджали про небезпеку ударів БПЛА.

Українська сторона цю атаку поки що не коментувала.

Українські військові регулярно б’ють по російських нафтопереробних підприємствах, через що в Росії розпочалася паливна криза. Також в останні тижні об’єктами атак стали склади Wildberries.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

За підрахунками агентства Bloomberg, з середини квітня по 13 липня ЗСУ атакували російські НПЗ близько 50 разів й уразили щонайменше 24 із 34 великих НПЗ, а обсяги нафтопереробки в Росії впали до мінімуму більш ніж за два десятиліття.