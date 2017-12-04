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04 Грудень 2017, Київ 15:49
Фотогалереї

Авдіївська промзона: сторони на відстані кидка гранати

Авдіївську промзону українські сили зайняли взимку минулого року. Відтак околиці цього населеного пункту не «замовкають». Сторони знаходяться одне від одного на відстані кидка гранати. А це означає майже прямий контактний бій. «Як минула ніч?», – запитали журналісти у командира підрозділу, який зараз заступив обороняти місто. «Спокійно», – каже і додає що лише стрілецьке озброєння і гранатомети застосовувалися проти військових. Це й правда нормальна ситуація для цієї точки, де, як правило, не реалізовується режим припинення вогню.І правда, за деякий час десь у далині, за кілька сот метрів від позицій затарахкотів кулемет. І так систематично зі всіх сторін. Радіо Свобода побували на передових позиціях українських військових під Авдіївкою.
Український солдат дорогою на позиції поблизу Авдіївки
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Український солдат дорогою на позиції поблизу Авдіївки

Поки ще не замерзла земля, вояки інтенсивно копають окопи та тунелі. Наразі тут &ndash; дійсно&nbsp;&laquo;окопна війна&raquo;. Сили закопуються все глибше у землю: як і українські силовики, так і проросійські бойовики&nbsp;
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Поки ще не замерзла земля, вояки інтенсивно копають окопи та тунелі. Наразі тут – дійсно «окопна війна». Сили закопуються все глибше у землю: як і українські силовики, так і проросійські бойовики 

Журналісти пробираються на позиції до українських військових. Весь рух бігом, адже, як кажуть солдати, обстріл може розпочатися в будь-яку секунду
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Журналісти пробираються на позиції до українських військових. Весь рух бігом, адже, як кажуть солдати, обстріл може розпочатися в будь-яку секунду

Жіноча кімната для&nbsp;&laquo;попудрити носика&raquo; тут виглядє так
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Жіноча кімната для «попудрити носика» тут виглядє так

Зона &laquo;відпочиноку&raquo;
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Зона «відпочиноку»

Оборонець Авдіївської &laquo;промки&raquo;. В&#39;ячеслав, 40 років
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Оборонець Авдіївської «промки». В'ячеслав, 40 років

Солдат біля крупнокаліберного кулемета. Відстань до супротивника з цієї позиції &ndash; менше ніж 100 метрів
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Солдат біля крупнокаліберного кулемета. Відстань до супротивника з цієї позиції – менше ніж 100 метрів

Фронтові &laquo;смаколики&raquo; для себе та для проросійських бойовиків на випадок ближнього бою&nbsp;
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Фронтові «смаколики» для себе та для проросійських бойовиків на випадок ближнього бою 

Оборонець Авдіївської &laquo;промки&raquo;. Дмитро, 21 рік
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Оборонець Авдіївської «промки». Дмитро, 21 рік

Інтер&#39;єри &laquo;промки&raquo;
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Інтер'єри «промки»

Український солдат заступає на бойове чергування
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Український солдат заступає на бойове чергування

Вздовж усіх шляхів, які ведуть на військові позиції, зустрічаються ледь не вщент зруйновані будівлі колишньої автобази
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Вздовж усіх шляхів, які ведуть на військові позиції, зустрічаються ледь не вщент зруйновані будівлі колишньої автобази

І знову сутеніє, а значить скоро буде бій
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І знову сутеніє, а значить скоро буде бій

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