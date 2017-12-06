Фоторепортаж: Піски. Життя на підступах до «серця «ДНР»

Село Піски розташоване на околицях Донецька. До донецького летовища кілька сотень метрів. У селі протягом бойових дій на Донбасі безупинно точиться війна. В результаті ледь не кожна будівля зруйнована або пошкоджена.
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Піски зустрічають нас мовчазними, зруйнованими вщент вуличками. Машина летить ними на великій швидкості, багато ділянок прострілюються. Обстріли тут постійно, і різняться вони лише інтенсивністю і калібром того, що сюди «прилітає»
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Дзвіниця церкви у центрі Пісків
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Опалення та тепло тут лише завдяки дровам. Електрика – завдяки генераторам. Інтернет – завдяки підсилювачам 3G-сигналу. На фото 22-річний військовий з позивним «Піксель» рубає дрова.
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Ближче до передових земля буквально завалена цеглою від будинків та рештками від боєприпасів
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Жодного цілого будинку у Пісках ми не побачили
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Завітали до однієї з домівок-укриттів українських вояків. Чай, кава, розмови. 32-річний воїн з позивним «Бек» розповідає про часті сутички і активність ворога на цій лінії фронту
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Умови життя на позиціях складні, але завдяки тим, хто був на попередніх ротаціях, – все досить добре розбудовано і продумано. Наприклад, у цій ванній кімнаті завжди є гаряча вода і навіть працює система зливу унітазу
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Борис, 38 років. Завжди охайний і підтягнений.
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«Койот» розглядає напис на бронежилеті «Фараона».
Напис: «Я живу на своїй Богом даній землі. Все буде 4.5.0»
«4.5.0» на військовому сленгу означає – «Все буде добре!»
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Позивний «Білка», 19 років.
Аби тренувати дисципліну та злагодженість, командир запровадив систему напарник-напарник. Як це працює – якщо є «зальот» (провина) у одного з напарників, отримує стимулювальне покарання інший напарник. У цій ситуації «Білка» сміється, бо отримала через свого напарника додаткових 40 разів пресу, до вже призначених 220
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У центрі гранати для ближнього бою РГД, розмальовані під крашанки ще навесні, перед Великоднем. На щастя, поки не згодилися
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Військові з позивними «Койот» та «Бек» під час розмови
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Позивний «Гугл», 34 роки. Дуже веселий і завжди жартує. Хоча тут жартують всі, це підсвідомий відхід від стресу
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Дарина (23 роки) годує свого улюбленця, песика Рональда. На війні Даша з 2014 року, спочатку як волонтер, потім вже як воїн української армії. Вдома на Дашу чекає 6-річна донька
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Немолода кицька Матільда, яка живе з вояками на передовій, розповіла б багато, якби могла говорити. Коти тут скрізь у пошані, і як «антистрес», і як оборонці від мишей та пацюків
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Український прапор на дзвіниці церкви посеред зруйнованого боями села Піски. За словами українських вояків, тут завжди буде гаряче, бо це одна з найближчих точок до «чорного серця ДНР» – Донецька
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