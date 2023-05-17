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Прорив ЗСУ у Бахмуті: що це дасть? Україна з винищувачами: коли F-16? | Свобода Live

Сунак: від навчання до закупівлі винищувачів F-16»
  • Прорив ЗСУ у Бахмуті: що буде з обороною міста?

Росія вирішила посилити наступальні дії в районі Бахмута, попри те, що Україна зосередилася на локальних контратаках, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

  • Саміт Ради Європу підтримав «формулу миру» Зеленського

На саміті Ради Європи в Ісландії підписали угоду про реєстр збитків, завданих Україні через агресію Росії. Угоду підписали 43 країни. Також саміт Ради Європи підтримав «формулу миру» Зеленського - пряме включення з Ісландії.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

  • Україна з винищувачами: коли F-16?

На цьому ж саміті прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що домовився із прем’єром Нідерландів Марком Рютте працювати над створенням міжнародної коаліції винищувачів. Таким чином хочуть посилити Україну. «Від навчання до закупівлі винищувачів F-16» - йдеться в заяві офісу британського прем’єра. Коли чекати на F-16?

  • Вибори під час війни?

Голова ПАРЄ Тіні Кокс заявив в інтерв'ю «Європейській правді» заявив, що Україна попри воєнний стан таки мала би провести вибори, позаяк це її зобов’язання перед радою Європи. А секретар РНБОУ каже, під час воєнного стану вибори неможливі.

То як розвиватимуться події?

Про це все у програмі Радіо Свобода – Свобода Live:

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