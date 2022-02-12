«Підробки»: вірменське мистецтво, яке Азербайджан може «стерти» з церков

Баку анонсував (але згодом частково відхилив) заходи з видалення, як він називає, «фіктивних слідів» вірменської спадщини з церков у регіоні Нагірного Карабаху, який зараз підконтрольний Азербайджану. Архівні зображення показують, як виглядають деякі з цих написів та творів мистецтва.

Монастир Дадіванк є одним із десятків християнських місць, відвойованих Азербайджаном під час війни 2020 року з етнічними вірменами за Нагірний Карабах. Зараз Дадіванк перебуває під контролем російських миротворців на території Азербайджану.

3 лютого міністерство культури Азербайджану викликало негативну реакцію, оголосивши про створення спеціального комітету, який займатиметься «видаленням фіктивних слідів, написаних вірменами на албанських релігійних храмах» у відвойованих районах.

У своєму твіті Комісія США з міжнародної релігійної свободи заявила, що «глибоко стурбована планами Азербайджану прибрати вірменські апостольські написи з церков. Ми закликаємо уряд зберігати і захищати культові місця й інші релігійні та культурні об'єкти».

Азербайджанські чиновники неодноразово стверджували, що стародавні пам'ятники в регіоні Нагірного Карабаху мають кавказько-албанське, а не вірменське походження, а твори мистецтва як, наприклад, хачкар – кам'яна стела з різьбленим зображенням хреста – є «підробками».

Коли у березні 2021 року президент Азербайджану Ільхам Алієв відвідав церкву Пресвятої Богородиці, він заперечив, що напис над входом вірменський. «Всі ці написи фальшиві. Вони були написані пізніше», – заявив Алієв, висловлюючи припущення, що церква має кавказько-албанське походження.

Історики стверджують, що християнські албанські племена дійсно жили на території сучасного Азербайджану. Їхній останній король був убитий у 822 році.

У 1950-х роках суперечливий азербайджанський академік Зія Бунядов вперше висунув теорію про те, що стародавні церкви в Нагірному Карабаху були побудовані зниклими албанськими племенами, а не вірменами. Останнім часом цю заяву посилили азербайджанські чиновники.

Претензії Албанії були різко розкритиковані міжнародними дослідниками. Томас де Ваал, британський експерт з питань Кавказу, називає заяви Азербайджану «досить дивними» і зазначає, що аргумент «має сильний політичний підтекст», що вірмени «не мали претензій на [Нагірний Карабах]». Бунядов стояв за горезвісною статтею, в якій він стверджував, що самі вірмени влаштували різанину вірмен у 1988 році, щоб очорнити Азербайджан.

Реакції на заяви міністра культури Азербайджану від 3 лютого про створення робочої групи для «відновлення вірменізованих албанських храмів», Міністерство культури назвало повідомленнями «упереджених іноземних ЗМІ».

Здавалося, що заява від 7 лютого частково спростовує попередню, вказуючи, що робоча група лише відзначатиме будь-які «фальсифікації» пам’ятників на відвойованій території, які потім будуть «представлені міжнародній спільноті».

У своєму грудневому рішенні 2021 року Міжнародний суд ООН у справі, що була порушена Вірменією, вказав, що Азербайджан повинен «вжити всіх необхідних заходів для запобігання та покарання винних в актах вандалізму та наруги, що зачіпають вірменську культурну спадщину» на відвойованих територіях.

Але є побоювання, що після «стирання» вірменської спадщини з азербайджанського ексклаву Нахічевань Азербайджан наполягатиме на знищенні вірменської культурної спадщини у відвойованих районах. Аналітики відзначають, що тепер Баку відновив важелі впливу на Захід через напруженість ситуації через концентрацію російських військ поблизу кордонів із Україною.