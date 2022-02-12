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Культура

«Підробки»: вірменське мистецтво, яке Азербайджан може «стерти» з церков

Фото: Храір Хоук Хачерян Фото:Hrair Hawk Khatcherian (Copyright)

Баку анонсував (але згодом частково відхилив) заходи з видалення, як він називає, «фіктивних слідів» вірменської спадщини з церков у регіоні Нагірного Карабаху, який зараз підконтрольний Азербайджану. Архівні зображення показують, як виглядають деякі з цих написів та творів мистецтва.

Хрести та вірменський текст на стіні монастиря Дадіванк в азербайджанському районі Карабаху
Хрести та вірменський текст на стіні монастиря Дадіванк в азербайджанському районі Карабаху

Монастир Дадіванк є одним із десятків християнських місць, відвойованих Азербайджаном під час війни 2020 року з етнічними вірменами за Нагірний Карабах. Зараз Дадіванк перебуває під контролем російських миротворців на території Азербайджану.

Деталі оздоблення монастиря Дадіванк з вірменським шрифтом та вирізьбленими фігурами
Деталі оздоблення монастиря Дадіванк з вірменським шрифтом та вирізьбленими фігурами

3 лютого міністерство культури Азербайджану викликало негативну реакцію, оголосивши про створення спеціального комітету, який займатиметься «видаленням фіктивних слідів, написаних вірменами на албанських релігійних храмах» у відвойованих районах.

Частина кам'яної стели хачкар 12-го століття у фортеці Хандаберд, що в Кельбаджарському районі
Частина кам'яної стели хачкар 12-го століття у фортеці Хандаберд, що в Кельбаджарському районі

У своєму твіті Комісія США з міжнародної релігійної свободи заявила, що «глибоко стурбована планами Азербайджану прибрати вірменські апостольські написи з церков. Ми закликаємо уряд зберігати і захищати культові місця й інші релігійні та культурні об'єкти».

Азербайджанські чиновники неодноразово стверджували, що стародавні пам'ятники в регіоні Нагірного Карабаху мають кавказько-албанське, а не вірменське походження, а твори мистецтва як, наприклад, хачкар – кам'яна стела з різьбленим зображенням хреста – є «підробками».

Світлина 2018 року церкви Пресвятої Богородиці у відвойованому Гадруцькому районі. Над входом видно вірменські написи
Світлина 2018 року церкви Пресвятої Богородиці у відвойованому Гадруцькому районі. Над входом видно вірменські написи

Коли у березні 2021 року президент Азербайджану Ільхам Алієв відвідав церкву Пресвятої Богородиці, він заперечив, що напис над входом вірменський.

«Всі ці написи фальшиві. Вони були написані пізніше», – заявив Алієв, висловлюючи припущення, що церква має кавказько-албанське походження.

Фрагменти стіни монастиря Єгіше Аракял V століття з вірменськими написами, Тартарський район Азербайджану
Фрагменти стіни монастиря Єгіше Аракял V століття з вірменськими написами, Тартарський район Азербайджану

Історики стверджують, що християнські албанські племена дійсно жили на території сучасного Азербайджану. Їхній останній король був убитий у 822 році.

Невеликий хачкар над входом у зруйновану церкву Мохреніс у Гадрутському районі Азербайджану
Невеликий хачкар над входом у зруйновану церкву Мохреніс у Гадрутському районі Азербайджану

У 1950-х роках суперечливий азербайджанський академік Зія Бунядов вперше висунув теорію про те, що стародавні церкви в Нагірному Карабаху були побудовані зниклими албанськими племенами, а не вірменами. Останнім часом цю заяву посилили азербайджанські чиновники.

Хачкар у відвойованому Лачинському регіоні Азербайджану
Хачкар у відвойованому Лачинському регіоні Азербайджану

Претензії Албанії були різко розкритиковані міжнародними дослідниками. Томас де Ваал, британський експерт з питань Кавказу, називає заяви Азербайджану «досить дивними» і зазначає, що аргумент «має сильний політичний підтекст», що вірмени «не мали претензій на [Нагірний Карабах]».

Бунядов стояв за горезвісною статтею, в якій він стверджував, що самі вірмени влаштували різанину вірмен у 1988 році, щоб очорнити Азербайджан.

Фреска у монастирі Дадіванк
Фреска у монастирі Дадіванк

Реакції на заяви міністра культури Азербайджану від 3 лютого про створення робочої групи для «відновлення вірменізованих албанських храмів», Міністерство культури назвало повідомленнями «упереджених іноземних ЗМІ».

Вірменський напис над входом у церкву XIII століття Святого Саргіса у відвойованому Азербайджаном регіоні Кельбаджар
Вірменський напис над входом у церкву XIII століття Святого Саргіса у відвойованому Азербайджаном регіоні Кельбаджар

Здавалося, що заява від 7 лютого частково спростовує попередню, вказуючи, що робоча група лише відзначатиме будь-які «фальсифікації» пам’ятників на відвойованій території, які потім будуть «представлені міжнародній спільноті».

Хачкари вмуровані в стіни монастиря Дадіванк
Хачкари вмуровані в стіни монастиря Дадіванк

У своєму грудневому рішенні 2021 року Міжнародний суд ООН у справі, що була порушена Вірменією, вказав, що Азербайджан повинен «вжити всіх необхідних заходів для запобігання та покарання винних в актах вандалізму та наруги, що зачіпають вірменську культурну спадщину» на відвойованих територіях.

Хрест на монастирі Єріц Манканц в Тартарському регіоні Азербайджану
Хрест на монастирі Єріц Манканц в Тартарському регіоні Азербайджану

Але є побоювання, що після «стирання» вірменської спадщини з азербайджанського ексклаву Нахічевань Азербайджан наполягатиме на знищенні вірменської культурної спадщини у відвойованих районах.

Аналітики відзначають, що тепер Баку відновив важелі впливу на Захід через напруженість ситуації через концентрацію російських військ поблизу кордонів із Україною.

Вирізьблений камінь на території монастиря Єріц Манканц
Вирізьблений камінь на території монастиря Єріц Манканц

На тлі побоювань, що Росія може обмежити постачання газу до Європейського Союзу через напруженість з Україною, єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон відвідала Баку 4 лютого.

Після зустрічі комісар привітала «міцні двосторонні» зв'язки з авторитарною країною, а президент Азербайджану Алієв заявив про «новий етап» у партнерстві з ЄС щодо постачання енергоносіїв.

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