Білуху, яка шкодила кораблям в Норвегії, ймовірно, тренували російські ВМС – The Guardian

Білуху, яку побачили в Баренцевому морі наприкінці квітня, найімовірніше, тренували російські ВМС, вважають норвезькі експерти.

Ссавця могли натренувати шкодити кораблям в рамках програми використання морських ссавців для військових операцій, повідомляє The Guardian.

Увагу норвезьких рибалок привернула незвична поведінка білухи, яка намагалась зірвати канати та мотузки з бортів човнів, а також те, що на білусі була чорна упряж, що може служити для закріплення устаткування, повідомляє The Guardian. Білуха була миролюбною – вона звикла до присутності людей, зауважили рибалки.

Упряж, що може служити для закріплення камери або навіть зброї, вилучили. З внутрішнього боку на ній був напис «Устаткування Санкт-Петербурга».

«Якщо цей кит походить з Росії – є вагомі причини вважати, що не російські вчені, а, швидше, Військово-морські сили це роблять», – заявив Мартин Буїв з Норвезького інституту морських досліджень в коментарі місцевому телебаченню NRK.

Одун Рікардсон, професор морської біології Норвезького арктичного університету погоджується: «Нам відомо, що Росія тримає в неволі одомашнених китів і що деяких з них, очевидно, відпустили. Вони часто пливуть до човнів». Рікардсен повідомляє, що спілкувався з російськими колегами, і вони запевнили його, що не знають про відповідні наукові проекти. «Вони говорять, що найімовірніше – це російські ВМС у Мурманську», – додав він.