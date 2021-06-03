«Роздати гроші, аби запустити економіку» – експеримент у чеському Кийові для підтримки локального бізнесу внаслідок COVID-19

Кийов – Як відродити місцеву економіку, яка постраждала від наслідків пандемії коронавірусу? Зробити знижку у 50 відсотків на товари місцевого виробництва. Принаймні такий експеримент провели в одному з невеликих чеських містечок Кийові (не плутати із Києвом). Там ввели свою власну віртуальну валюту «коррент» і якщо розраховуватися нею у локальних магазинах за хліб, каву або навіть масаж – кийовці платять лише половину ціни. Іншу ж половину місцевому підприємцю доплатять зі спеціального фонду, який під пілотний проєкт зібрали його ініціатори. За задумом, можливість купити все вполовину дешевше має стимулювати людей більше ходити в магазини та користуватися послугами. Для місцевого бізнесу, відповідно, більше клієнтів, грошей і можливість оговтатися після кількох місяців локдауну. Чи спрацював експеримент та як саме працює проєкт «все вдвічі дешевше» у Кийові дізнавалися кореспонденти Радіо Свобода.

До чеського Кийова 3 години на автівці й він зовсім поруч із другим найбільшим містом у країні Брно. Протягом місяця невеличке 11 тисячне містечко стало центром економічного експерименту. Кожен мешканець отримав право на безплатні гроші, щоправда, не зовсім звичайні. Що це за дивна ідея і що то за придумані «кийовські біткоїни» Радіо Свобода йде дізнаватися у ратушу.

– Ви знаєте, що столиця України називається майже так само, як ваше місто?

– Так, назви схожі. Проте назва Кийов походить від назви палиці, яка нині є на нашому гербі. Нею місцеві жителі захищалися від набігів чужинців.

Франтішек Лукл за мера Кийова вже 16 років. Розповідає, у Кийові розташований найбільший в Чехії скляний завод і, традиційно для Моравії – багато виноробів. Однак через пандемію коронавірусу дрібні підприємці, що орієнтуються і працюють лише для містечка опинилися в скруті.

«Державна економіка складається із локальних. І пандемія, фактично, зупинила їх. Ресторани, магазини, послуги – нам потрібно було підтримати їх хоч якось», – розповідає пан Лукл.

Кілька місяців тому до Франтішека звернулась чеська компанія, яка займається платіжними системами. Вони запропонували провести у місті експеримент – створити у Кийові власну валюту «коррент», який дорівнюватиме одній чеській кроні. Потім розподілити цю валюту серед населення і при оплаті цим «коррентом» у локальних магазинах покупець платить лише половину ціни.

«Ми сказали – так, нумо спробуймо. Але це не повинно коштувати місту ніяких грошей. Ми надамо вам лише наших громадян та торговців».

Участь у пілотному проєкті погодилися взяти десятки різноманітних магазинів та видів послуг від соляріїв та масажних салонів до кав’ярень та ресторанів. Кийовцям просто необхідно зареєструватися у проєкті, після чого їм на телефон прийде смс зі спеціальним кодом. При оплаті необхідно вказати цей код і ви заплатите, приміром, замість 40 гривень за каву 20.

Однак чим підтримає локальний бізнес 50 відсотків знижка? Річ у тім, що решту суми кав’ярня все одно отримає зі спеціального фонду, який було виділено під цей експеримент. По суті, це просто інший спосіб розподілити фінансову допомогу міста.

«Я вважаю цей проєкт чудовою можливістю для нас. Особливо після кризи коронавірусу, після всіх цих обмежень протягом року. Багато хто був весь цей час зачинений. Але так чи інакше постраждали всі», – розповіла Радіо Свобода власниця кав’ярні Їтка Горнякова.

Їтка хизується – робить найсмачніші італійські десерти у Кийові. До проєкту бізнеследі доєдналася всього кілька тижнів тому. Але за цей час кількість відвідувачів помітно зросла.

«За весь час існування проєкту в нас вже було десятки покупців, які скористалися 50 % знижкою. Вони приходять і запитують: «Це правда буде вполовину дешевше?» Потім вони розповідають про це своїм друзям і вони так само приходять до нас».

Одна із умов проєкту – долучитися міг лише місцевий бізнес. Тобто мережеві супермаркети участь взяти не могли. А отже виділені містом гроші – в місті й залишилися.

«У порівняні із великими мережами ми в доволі невигідному стані. А така ініціатива нас підтримає, бо наші доходи знизилися вполовину. Завдяки проєкту про нас дізналися нові клієнти. І хоч ми працюємо за новою системою всього три тижні – різниця відчутна», – розповідає менеджерка магазину Мартіна Вавржікова.

У цьому магазині продають біопродукти та косметику лише місцевого виробництва. Радіо Свобода натрапило на постійну клієнтку, яка якраз розраховувалася «коррентами».

«Я скористалася щойно цією послугою вже вдруге. Це був цікавий досвід, я точно підтримую таку ініціативу. Це гарний жест уваги, щодо наших локальних підприємців. Я розповідала своїм знайомим, казали що теж користуються», – розповіла мешканка Кийова Гана Дворжакова.

Щоправда, купити за «корренти» у Кийові можна не все. Алкоголь, цигарки чи лотерейний білет за половину ціни купити не вийде. Та й покласти їх на банківський рахунок неможливо – розповів ініціатор пілотного проєкту у Кийові Пепе Рафай. Більш як 30 років чоловік розробляє платіжні системи. Ідея створити «коррент» для підтримки локального бізнесу з'явилася у Пепе коли він хворів на «ковід».

«Поки я був на карантині прочитав книжку Бернарда Лієтара «Майбутнє грошей». І у мене виникла ідея створити валюту з назвою «коррент» – це поєднання слів «валюта» і «ковід». Далі я почав думати як вона змогла би допомогти бізнесу у «постковідний» час», – розповідає пан Рафай.

Пепе розробив проєкт, який згодом затвердили у чеському Міністерстві промисловості та торгівлі. Щоправда, грошей дали лише на розробку програмного забезпечення. Тож пан Рафай знайшов приватні інвестиції та, фактично, подарував місту 800 тисяч чеських крон, які й перетворилися на «корренти».

«Перші 2 тисячі кийовців, які зареєструвались отримали по 400 крон на кожного. Чим більше вони користуються «коррентами», тим більше розганяють економіку. Тобто підприємець, який пече хліб і має більше клієнтів через 50% знижки, не буде просити про фінансову підтримку у уряду».

Принаймні на такий результат Пепе дуже сподівається. Та от витрачати «корренти» кийовці не поспішають. За місяць експерименту витратили лише чверть із загальної суми. Однак навіть такий невеликий попит, за словами керівника проєкту, згенерував в економіці Кийова додатково близько 500 тисяч чеських крон (≈ 652 839 грн). Що може бути гарним приводом для впровадження проєкту в інших містах Чехії.

«Це програма, яка дозволяє почати діяти негайно. Це була однією з причин, чому ми обрали саме цей проєкт для підтримки. Якщо він буде успішним, ми готові інвестувати у нього 42 мільйони крон», – розповів Радіо Свобода заступник міністра промисловості та торгівлі Чехії Петр Очко.

Посприяти швидшим витратам дозволить і пом’якшення у Чехії коронавірусних обмежень, які дозволили відкритися магазинам та послугам, які по кілька місяців були без будь-якого прибутку.