Білоруські протести продовжують використовувати тактику «флешмобу», щоб уникнути поліцейських репресій

Білоруські мітингувальники із забороненими біло-червоними національними прапорами пройшли маршем у парках та житлових районах кількох міст країни. Демонстранти продовжують вимагати відставки авторитарного правителя Олександра Лукашенко, який в результаті суперечливих виборів у серпні минулого року залишився при владі на шостий термін.

Демонстранти також вимагають, щоб винні у жорстоких репресіях проти демонстрантів протягом останніх п'яти місяців понесли відповідальність.

Щоденні демонстрації тривають по Білорусі відтоді, як виборчі посадовці оголосили, що підсумки президентських виборів 9 серпня свідчать про переконливу перемогу Лукашенка. Багато хто в Білорусі та за кордоном вважає ці результати сфальсифікованими на користь Лукашенка.

США та Європейський Союз відмовилися визнати переобрання Лукашенка законним.

Намагаючись уникнути арешту силами безпеки Лукашенка, протестувальники вдаються до так званої «тактики флешмобу», збираючись в місцях, оголошених в соціальних мережах в останню хвилину.

Флешмобні акції протесту – це менші та коротші марші протесту, які зазвичай проводяться за межами міських центрів. На відміну від масових демонстрацій, які залучfли десятки тисяч людей, вони не є легкою мішенню для жорстоких репресій з боку сил безпеки.