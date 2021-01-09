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09 січня 2021, Київ 20:57
Світ

Білоруські протести продовжують використовувати тактику «флешмобу», щоб уникнути поліцейських репресій

Білоруси вдаються до мікропротестів на околицях міст, щоб уникнути побиття та арештів

Білоруські мітингувальники із забороненими біло-червоними національними прапорами пройшли маршем у парках та житлових районах кількох міст країни. Демонстранти продовжують вимагати відставки авторитарного правителя Олександра Лукашенко, який в результаті суперечливих виборів у серпні минулого року залишився при владі на шостий термін.

Демонстранти також вимагають, щоб винні у жорстоких репресіях проти демонстрантів протягом останніх п'яти місяців понесли відповідальність.

Щоденні демонстрації тривають по Білорусі відтоді, як виборчі посадовці оголосили, що підсумки президентських виборів 9 серпня свідчать про переконливу перемогу Лукашенка. Багато хто в Білорусі та за кордоном вважає ці результати сфальсифікованими на користь Лукашенка.

Мініпротести тривають по всій Білорусі – відео
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Мініпротести тривають по всій Білорусі – відео

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США та Європейський Союз відмовилися визнати переобрання Лукашенка законним.

Намагаючись уникнути арешту силами безпеки Лукашенка, протестувальники вдаються до так званої «тактики флешмобу», збираючись в місцях, оголошених в соціальних мережах в останню хвилину.

Флешмобні акції протесту – це менші та коротші марші протесту, які зазвичай проводяться за межами міських центрів. На відміну від масових демонстрацій, які залучfли десятки тисяч людей, вони не є легкою мішенню для жорстоких репресій з боку сил безпеки.

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