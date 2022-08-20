Бій-реванш за звання чемпіона світу. Українець Усик і британець Джошуа перед поєдинком (фотогалерея)

Бій-реванш між боксерами Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться у ніч із 20 на 21 серпня в місті Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA Super, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році. Крім того, спортсмени поб'ються за титул чемпіона за версією журналу The Ring, який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Напередодні бою-реваншу, 19 серпня, відбулася офіційна процедура зважування Олександра Усика і Ентоні Джошуа.

Український чемпіон показав вагу на вагах – 100,5 кг, а Джошуа виявився важчим на понад 10 кілограмів –110,9 кг. У першому поєдинку минулого року вага Усика становила 100,3 кг, а вага британця – 108,9 кг. Після зважування боксери провели фінальну битву поглядів напередодні бою.

Перший бій боксерів відбувся 25 вересня минулого року в Лондоні і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

В Україні бій у прямому ефірі можна буде подивитися безкоштовно, так як Усик викупив права на телетрансляцію і передав їх українським мовникам. Трансляція бою відбудеться, зокрема, на телеканалі «2+2». Подивитися бій на «2+2» також зможуть абоненти платформи «Київстар ТБ», вибравши телеканал у списку трансляторів. Реванш можна буде переглянути і на регіональних каналах «Суспільного». Вечір боксу розпочнеться о 18:00 з поєдинків андеркарду, а головний бій запланований орієнтовно на 23:00 за Києвом. Усик – Джошуа: профайл боксерів: І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець – у суперважкій.

35-річний Усик на професійному рингу провів 19 боїв і у всіх здобув перемоги (13 – нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов у супертяжі.