Бій-реванш за звання чемпіона світу. Українець Усик і британець Джошуа перед поєдинком (фотогалерея)

Бій-реванш між боксерами Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться у ніч із 20 на 21 серпня в місті Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City.
На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA Super, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році. Крім того, спортсмени поб'ються за титул чемпіона за версією журналу The Ring, який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.
Напередодні бою-реваншу, 19 серпня, відбулася офіційна процедура зважування Олександра Усика і Ентоні Джошуа.
Український чемпіон показав вагу на вагах – 100,5 кг, а Джошуа виявився важчим на понад 10 кілограмів –110,9 кг.
У першому поєдинку минулого року вага Усика становила 100,3 кг, а вага британця – 108,9 кг.
Після зважування боксери провели фінальну битву поглядів напередодні бою.
Перший бій боксерів відбувся 25 вересня минулого року в Лондоні і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.
В Україні бій у прямому ефірі можна буде подивитися безкоштовно, так як Усик викупив права на телетрансляцію і передав їх українським мовникам.
Трансляція бою відбудеться, зокрема, на телеканалі «2+2». Подивитися бій на «2+2» також зможуть абоненти платформи «Київстар ТБ», вибравши телеканал у списку трансляторів.
Реванш можна буде переглянути і на регіональних каналах «Суспільного».
Вечір боксу розпочнеться о 18:00 з поєдинків андеркарду, а головний бій запланований орієнтовно на 23:00 за Києвом.
Усик – Джошуа: профайл боксерів:
- І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець – у суперважкій.
- 35-річний Усик на професійному рингу провів 19 боїв і у всіх здобув перемоги (13 – нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов у супертяжі.
- 32-річний Джошуа в профі провів 26 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 2 поразки.
- Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ