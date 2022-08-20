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Бій-реванш за звання чемпіона світу. Українець Усик і британець Джошуа перед поєдинком (фотогалерея)

Український боксер Олександр Усик. Джидда, Саудівська Аравія, 17 серпня 2022 року Фото:Hassan Ammar (AP)

Бій-реванш між боксерами Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться у ніч із 20 на 21 серпня в місті Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA Super, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році. Крім того, спортсмени поб'ються за титул чемпіона за версією журналу The Ring, який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Український боксер Олександр Усик за три дні до бою-реваншу. Місто Джидда, Саудівська Аравія, 17 серпня 2022 року
Український боксер Олександр Усик за три дні до бою-реваншу. Місто Джидда, Саудівська Аравія, 17 серпня 2022 року
Український боксер Олександр Усик (ліворуч) і його британський суперник Ентоні Джошуа. Джидда, Саудівська Аравія 19 серпня 2022 року
Український боксер Олександр Усик (ліворуч) і його британський суперник Ентоні Джошуа. Джидда, Саудівська Аравія 19 серпня 2022 року

Напередодні бою-реваншу, 19 серпня, відбулася офіційна процедура зважування Олександра Усика і Ентоні Джошуа.

Під час зважування. Джидда, Саудівська Аравія 19 серпня 2022 року
Під час зважування. Джидда, Саудівська Аравія 19 серпня 2022 року

Український чемпіон показав вагу на вагах – 100,5 кг, а Джошуа виявився важчим на понад 10 кілограмів –110,9 кг.

У першому поєдинку минулого року вага Усика становила 100,3 кг, а вага британця – 108,9 кг.

Після зважування боксери провели фінальну битву поглядів напередодні бою.

Український боксер Олександр Усик (ліворуч) і його британський суперник Ентоні Джошуа під час фінальної битви поглядів. Джидда, Саудівська Аравія 19 серпня 2022 року
Український боксер Олександр Усик (ліворуч) і його британський суперник Ентоні Джошуа під час фінальної битви поглядів. Джидда, Саудівська Аравія 19 серпня 2022 року

Перший бій боксерів відбувся 25 вересня минулого року в Лондоні і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Український боксер Олександр Усик (посередині) зі своєю командою. Місто Джидда, Саудівська Аравія, 16 серпня 2022 року
Український боксер Олександр Усик (посередині) зі своєю командою. Місто Джидда, Саудівська Аравія, 16 серпня 2022 року
На синьо-жовтній футболці Олександра Усика напис англійською «Кольори свободи»
На синьо-жовтній футболці Олександра Усика напис англійською «Кольори свободи»
Український боксер Олександр Усик і принц Саудівської Аравії Фахад Бін Абдул Азіз Аль Сауд на пресконференції в Джидді, Саудівська Аравія, 17 серпня 2022 року
Український боксер Олександр Усик і принц Саудівської Аравії Фахад Бін Абдул Азіз Аль Сауд на пресконференції в Джидді, Саудівська Аравія, 17 серпня 2022 року
Кримський козак Олександр Усик на пресконференції в Саудівській Аравії, 17 серпня 2022 року
Кримський козак Олександр Усик на пресконференції в Саудівській Аравії, 17 серпня 2022 року

В Україні бій у прямому ефірі можна буде подивитися безкоштовно, так як Усик викупив права на телетрансляцію і передав їх українським мовникам.

Трансляція бою відбудеться, зокрема, на телеканалі «2+2». Подивитися бій на «2+2» також зможуть абоненти платформи «Київстар ТБ», вибравши телеканал у списку трансляторів.

Реванш можна буде переглянути і на регіональних каналах «Суспільного».

Вечір боксу розпочнеться о 18:00 з поєдинків андеркарду, а головний бій запланований орієнтовно на 23:00 за Києвом.

Усик – Джошуа: профайл боксерів:

  • І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець – у суперважкій.
  • 35-річний Усик на професійному рингу провів 19 боїв і у всіх здобув перемоги (13 – нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов у супертяжі.
Британський боксер Ентоні Джошуа. Джидда, Саудівська Аравія 19 серпня 2022 року
Британський боксер Ентоні Джошуа. Джидда, Саудівська Аравія 19 серпня 2022 року
  • 32-річний Джошуа в профі провів 26 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 2 поразки.
  • Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.
Український боксер Олександр Усик. Джидда, Саудівська Аравія, 17 серпня 2022 року
Український боксер Олександр Усик. Джидда, Саудівська Аравія, 17 серпня 2022 року

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