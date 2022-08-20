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Бій-реванш: Усик переміг Джошуа

Олександр Усик підтвердив свій титул чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Фото архівне

У Джидді, Саудівська Аравія, український боксер із Криму Олександр Усик рішенням суддів переміг британця Ентоні Джошуа у бою-реванншу.

Він підтвердив свій титул чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Рішення суддів за підсумками 12 раундів було на користь українця.

Після завершення поєдинку Олександр Усик подякував всім, хто за нього молився.

«Я присвячую цей поєдинок Україні, ЗСУ, всім, хто боронить мою країну», – сказав він.

У березні Усик залишив Україну, щоб готуватися до бою-реваншу з Джошуа.

У вересні минулого року Усик здолав британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

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