Бій за Незалежність Івана Мінугалієва

12 «Перед штурмом була спеціально обрана тактика для просування: кількість людей, груп. У кожної групи було своє завдання. Моя задача, як командира, була вести людей, контролювати хід бойових дій, показувати впевненість та авторитет. Якщо мої люди побачать в моїх очах запал і бойовий дух – підуть за мною до кінця, й будуть самі вмотивовані» – Сергій.



Через декілька днів Сергій буде поранений під час штурмових дій, проведе декілька місяців в шпиталі. Зараз він знову у своїй «десятці»