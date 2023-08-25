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Бій за Незалежність Івана Мінугалієва

Українська армія продовжує битися за Незалежність своєї країни. І бої тривають щодня. Щодня гинуть українські військові, які без війни могли б жити. Але прийняли свій останній бій...

Перша половина травня 2023 року, підрозділи ЗСУ проводять штурмові дії в районі Бахмута та успішно проривають оборону російської армії. Збройні сили РФ на деяких ділянках відступають від 200 метрів до 1.5 кілометра.
Пам'яті тих, хто загинув за Незалежність.

Вночі, напередодні штурмових дій, 2-га штурмова рота 109 ОГШ батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади &laquo;Едельвейс&raquo; готувалася вклинитися в лінію оборони російської армії та прорвати її, щоб відтиснути ці підрозділи від &laquo;дороги життя&raquo; на Бахмут
1 Вночі, напередодні штурмових дій, 2-га штурмова рота 109 ОГШ батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» готувалася вклинитися в лінію оборони російської армії та прорвати її, щоб відтиснути ці підрозділи від «дороги життя» на Бахмут
Вночі бійці готувалися до ранкового штурму: хтось спілкувався із рідними, хтось готував зброю, а хтось ліг перепочити на кілька годинок
2 Вночі бійці готувалися до ранкового штурму: хтось спілкувався із рідними, хтось готував зброю, а хтось ліг перепочити на кілька годинок
У кожну кишеню із собою набирали максимум боєкомплекту. На полі бою його завжди може забракнути
3 У кожну кишеню із собою набирали максимум боєкомплекту. На полі бою його завжди може забракнути
Перед штурмом...
4 Перед штурмом...
На ранок підрозділи висунулися на стартові позиції і зайняли вогневі рубежі. Навколо посічені лісопосадки, яких позбавили життя. Зрештою все, що навколо &ndash; було вбите обстрілами
5 На ранок підрозділи висунулися на стартові позиції і зайняли вогневі рубежі. Навколо посічені лісопосадки, яких позбавили життя. Зрештою все, що навколо – було вбите обстрілами
Бійці зорганізувалися, визначили чіткий план дій, командири віддали наказ і під щільним артприкриттям групи рушили в атаку
6 Бійці зорганізувалися, визначили чіткий план дій, командири віддали наказ і під щільним артприкриттям групи рушили в атаку
У небі літало все: безпілотники, снаряди, ракети. Навколо все гуділо, горнило війни заново запустило свій механізм
7 У небі літало все: безпілотники, снаряди, ракети. Навколо все гуділо, горнило війни заново запустило свій механізм
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Під час бою українська армія захопила одного російського військового в полон. Ще один військовий, який був поруч із ним &ndash; підірвав себе гранатою. На фото військовий із позивним &laquo;Адвокат&raquo; дає воду полоненому&nbsp;
10 Під час бою українська армія захопила одного російського військового в полон. Ще один військовий, який був поруч із ним – підірвав себе гранатою. На фото військовий із позивним «Адвокат» дає воду полоненому 
Сергій. 21 рік. До повномасштабного вторгнення Росії на територію України працював адміністратором у брендованому магазині. Нині один із командирів штурмових груп в ЗСУ
11 Сергій. 21 рік. До повномасштабного вторгнення Росії на територію України працював адміністратором у брендованому магазині. Нині один із командирів штурмових груп в ЗСУ
&laquo;Перед штурмом була спеціально обрана тактика для просування: кількість людей, груп. У кожної групи було своє завдання. Моя задача, як командира, була вести людей, контролювати хід бойових дій, показувати впевненість та авторитет. Якщо мої люди побачать в моїх очах запал і бойовий дух &ndash; підуть за мною до кінця, й будуть самі вмотивовані&raquo;&nbsp;&ndash; Сергій. Через декілька днів Сергій буде поранений під час штурмових дій, проведе декілька місяців в шпиталі. Зараз він знову у своїй &laquo;десятці&raquo;
12 «Перед штурмом була спеціально обрана тактика для просування: кількість людей, груп. У кожної групи було своє завдання. Моя задача, як командира, була вести людей, контролювати хід бойових дій, показувати впевненість та авторитет. Якщо мої люди побачать в моїх очах запал і бойовий дух – підуть за мною до кінця, й будуть самі вмотивовані» – Сергій.

Через декілька днів Сергій буде поранений під час штурмових дій, проведе декілька місяців в шпиталі. Зараз він знову у своїй «десятці»
Відбиті ворожі позиції
13 Відбиті ворожі позиції
Ті, кого прислали зі зброєю завойовувати чужу землю &ndash; у ній і залишилися
14 Ті, кого прислали зі зброєю завойовувати чужу землю – у ній і залишилися
Війна за Незалежність не буває без втрат... У&nbsp;цьому бою від осколкового поранення загинув Іван Мінугалієв. Побратими винесли його із поля бою
15 Війна за Незалежність не буває без втрат...
У цьому бою від осколкового поранення загинув Іван Мінугалієв.
Побратими винесли його із поля бою
Після кількагодинного бою хвилина затишшя... і сум від втрати
16 Після кількагодинного бою хвилина затишшя... і сум від втрати
Івана Мінугалієва поховали у місті Ірпінь, що під Києвом. Саме там у 1986 році він народився
17 Івана Мінугалієва поховали у місті Ірпінь, що під Києвом. Саме там у 1986 році він народився
&laquo;Іван був прекрасною людиною зі щирим серцем та доброю душею. Ніколи нікому не відмовляв, просто не міг. Був люблячим, життєрадісним; завжди допомагав з домашніми справами. Полюбляв смачно готувати і дуже любив тварин&raquo; &ndash; так про військового згадують рідні
18 «Іван був прекрасною людиною зі щирим серцем та доброю душею. Ніколи нікому не відмовляв, просто не міг. Був люблячим, життєрадісним; завжди допомагав з домашніми справами. Полюбляв смачно готувати і дуже любив тварин» – так про військового згадують рідні
Дитячі фото Івана, тут йому 6 років
19 Дитячі фото Івана, тут йому 6 років
День народження
20 День народження
Севастополь і море. Іван любив ці місця, і мріяв повернутись
21 Севастополь і море. Іван любив ці місця, і мріяв повернутись
У Івана є донька Єлізавета. Їй 13 років
22 У Івана є донька Єлізавета. Їй 13 років
Після навчання Іван працював в Національній Академії державної податкової служби України за фахом. У 2005 році був призваний на строкову службу та вже у 2006 році підписав контракт на службу в Управлінні державної охорони України
23 Після навчання Іван працював в Національній Академії державної податкової служби України за фахом. У 2005 році був призваний на строкову службу та вже у 2006 році підписав контракт на службу в Управлінні державної охорони України
Свій останній бій Іван Мінугалієв прийняв 11 травня 2023 року і загинув під час штурму ворожих позицій неподалік Бахмута.
24 Свій останній бій Іван Мінугалієв прийняв 11 травня 2023 року і загинув під час штурму ворожих позицій неподалік Бахмута.
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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