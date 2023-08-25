Перша половина травня 2023 року, підрозділи ЗСУ проводять штурмові дії в районі Бахмута та успішно проривають оборону російської армії. Збройні сили РФ на деяких ділянках відступають від 200 метрів до 1.5 кілометра.
Пам'яті тих, хто загинув за Незалежність.
Бій за Незалежність Івана Мінугалієва
Українська армія продовжує битися за Незалежність своєї країни. І бої тривають щодня. Щодня гинуть українські військові, які без війни могли б жити. Але прийняли свій останній бій...
Перша половина травня 2023 року, підрозділи ЗСУ проводять штурмові дії в районі Бахмута та успішно проривають оборону російської армії. Збройні сили РФ на деяких ділянках відступають від 200 метрів до 1.5 кілометра.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ