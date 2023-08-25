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Сирський: російські війська перегруповуються для поновлення наступу на Сході

Заяву Олександра Сирського щодо робочої поїздки на Куп’янський та Лиманський напрямки цитує медіа-центр Сил оборони

Оперативна обстановка на Сході «залишається напруженою», заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський увечері 25 серпня. Його заяву щодо робочої поїздки на Куп’янський та Лиманський напрямки цитує медіа-центр Сил оборони.

«Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії», – заявив він.

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За словами Сирського, метою цих заходів російських військ є підвищити бойовий потенціал та поновити активні наступальні дії.

«Водночас, ворог продовжує вести потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів, активно застосовує авіацію. У таких умовах ми повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо», – додав командувач.

Раніше сьогодні Генштаб повідомив про безуспішні наступальні дії російських сил на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також Сили оборони стримують російський наступ біля Мар’їнки та Вугледара.

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