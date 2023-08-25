Сирський: російські війська перегруповуються для поновлення наступу на Сході

Оперативна обстановка на Сході «залишається напруженою», заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський увечері 25 серпня. Його заяву щодо робочої поїздки на Куп’янський та Лиманський напрямки цитує медіа-центр Сил оборони.

«Після місяця жорстких боїв та понесених значних втрат на Куп’янському і Лиманському напрямках, противник здійснює перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії», – заявив він.

Читайте також: Маляр: уряд ухвалив запровадження електронного документообігу для проходження ВЛК

За словами Сирського, метою цих заходів російських військ є підвищити бойовий потенціал та поновити активні наступальні дії.

«Водночас, ворог продовжує вести потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів, активно застосовує авіацію. У таких умовах ми повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення нашої оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо», – додав командувач.

Раніше сьогодні Генштаб повідомив про безуспішні наступальні дії російських сил на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також Сили оборони стримують російський наступ біля Мар’їнки та Вугледара.