Генштаб повідомляє про 35 бойових зіткнень на фронті

Російські війська протягом доби завдали двох ракетних і 39 авіаційних ударів, а також 72 рази обстріляли українські позиції та населені пункти України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 25 серпня.

«Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень», – йдеться в зведенні.

Штаб повідомляє про безуспішні наступальні дії російських сил на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також Сили оборони стримують російський наступ біля Мар’їнки Донецької області.

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«На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара Донецької області», – додає командування.

Також ЗСУ, за повідомленням, продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

Генштаб звітує про 10 авіаційних ударів по російському особовому складу, ще один – по зенітно-ракетному комплексу, а також чотири удари ракетних військ і артилерії по цілях РФ.