Прорив на Півдні: якого успіху досягли ЗСУ, і як це вплине на бойові дії

ЗСУ проривають першу лінію російської оборони

ЗСУ перебувають на порозі прориву. Таке, пише WSJ, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційним особам США.

Про що йдеться? Яким може бути прорив?

Генерал США Марк Міллі заявив, що українські бійці, схоже, прорвали першу лінію оборони російських військових на півдні.

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«Слуги народу» і зимові куртки

Журналіст УП оприлюднив розслідування, за яким до закупівель міноборони курток може бути причетним родич депутата від «Слуги Народу». Раніше про ці закупівлі писав журналіст Юрій Ніколов. Представники Міноборони доповідали днями на засіданні парламентського комітету з цього приводу і показували куртки – тепер анонсують позови проти журналістів.

Монополія на насилля чи помста пілотів?

Лукашенко відреагував на події довкола Пригожина. Каже, не давав йому гарантій безпеки, а «вагнерівці» не залишають Білорусь. Тим часом американський інститут вивчення війни вважає, що ймовірна смерть Пригожина може бути сигналом і самому Лукашенку. Путін на похорон не поїде – «щільний графік», заявляють у Кремлі. Світові медіа продовжують обговорювати аварію літака Пригожина та згадують його двійників.