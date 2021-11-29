«Блогерська голодна туса» у День пам’яті жертв Голодоморів

27 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів, чернівецький інстаблогер Олександр Заліско гучно відсвяткував власний день народження у львівському Будинку вчених, через що втрапив у скандал.

На Олександра Заліска та низку запрошених відомих блогерів та блогерок обрушився шквал критики – зокрема, наголошують на недоречності такого святкування у день національної жалоби. Критикують Заліска за те, що деякі медіа визначили як «еротичне шоу» на святкуванні. Один із блогерів також виклав фото святкового столу із підписом: «Блогерська голодна туса», у чому дехто побачив особливий цинізм ситуації.

Радіо Свобода зібрало реакції соцмереж на скандал, а також наводимо пояснення Заліска та гостей святкування про те, чому критика може бути «лицемірною».

«Свято на кістках»

«Найнижчою мерзотністю» назвав святкування дня народження Заліска політичний експерт Андрій Смолій. Експерт відреагував на скандал на своїй сторінці у фейсбуці.

«Так звані «інстаграм-блогери» влаштували святкування на кістках померлих від Голодомору. У день, коли вся країна згадувала найстрашніший злочин проти України, – «блогєр» Олександр Заліско влаштував собі ДН просто в Будинку Вчених у Львові», – написав Смолій.

Політексперт зауважує, що ведучий події Володимир Остапчук виклав сторіз у своєму інстаграмі, на якому видно святковий стіл, і підписав фото: «Блогерская голодная туса».

Чого вони вчать? Зневажати пам‘ять? Топтатись по історії? Плювати на свою країну?

Смолій звертає увагу на те, що запрошені блогери мають мільйонні авдиторії, а тому несуть відповідальність за «зневагу до пам'яті»: «ніхто з цих організаторів чи осіб не вибачився. Ніхто з них не вшанував пам‘ять мільйонів вбитих та закатованих. А це, нагадаю, люди з мільйонною молодіжною аудиторією. Чого вони вчать? Зневажати пам‘ять? Топтатись по історії? Плювати на свою країну?».

Українська видавниця Юлія Сливка у своєму інстаграмі також розкритикувала блогерів, які «транслювали розваги у день скорботи».

«Ви нічого не варті, чорт забирай. Як шкода, ви нічого не варті, а за вами – й мільйони... Ви або не визнаєте цього геноциду, або не є частиною цього народу. Інакше як національна пам’ять може мати таку низьку ціну?!... Найвища міра цинізму – не просто робити вигляд, що цього не було, а танцювати у день пам‘яті», – написала Сливка.

Засновниця видання «Свідомі» Анастасія Бакуліна у твітері також зазначила, що інфлюенсери, що святкували день народження, не згадували у своїх блогах про траурну дату: «Наші блогери вчора в День пам‘яті жертв Голодоморів влаштували тусовку до дня народження. Жодної згадки про Голодомор. Зате 150393 сторіз про свято під [російську] музику».

«Святкую так, як захочеться мені!»

Через два дні після святкування сам блогер Олександр Заліско прокоментував скандал за своєї участі. Він зазначає, що мав право святкувати день народження саме у День пам'яті, оскільки народився саме цього дня: «Я народився 27 листопада! Я не вибирав цей день. Він вибрав мене! І я не дозволю комусь псувати мій настрій! Святкую так, як захочеться мені!»

Блогер запевнив, що поважає тих, хто згадує жертв Голодоморів у цей день, однак лише тих, хто «робить це щиро»: «Я поважаю людей, які і правда згадують і запалюють свічку. Але не в сторіз в інстаграмі. А щиро. І не кричать популістськими заявами, які вони правильні, і після сторіз зі свічкою ідуть в караоке, на концерт, в ресторан з друзями чи на футбол. До чого це лицемірство?».

Заліско каже, що в День пам'яті жертв Голодоморів «працювало все: телебачення і розважальні шоу», а дехто святкував весілля. Утім, як зауважила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, цього дня телерадіокомпанії вносять відповідні зміни до програм теле- та радіопередач, керуючись правилами ведення мовлення телерадіоорганізаціями у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті».

Вшановувати і цінувати – це не про свічку у сторіз. Це не про показуху, який хтось правильний, а інший ні… Але ж так нецікаво, бо для гучних заголовків і хайпу треба придумати скандал

На захист блогера стала і гостя його свята, також блогерка Наталія Литвин, звинувативши критиків у «показусі»: «Чи іменинник на кожне своє свято має бути у траурі, а не приймати вітання, бо влада призначила саме цей день датою жалоби?.. Вшановувати і цінувати – це не про свічку у сторіз. Це не про показуху, який хтось правильний, а інший ні. Це про знання історії, хвилину мовчання, свідомість, цінності, передачу знань дітям… Але ж так нецікаво, бо для гучних заголовків і хайпу треба придумати скандал».

Такі пояснення від блогерів, що втрапили у скандал, розкритикував громадський діяч і блогер Сергій Стерненко. У своєму блозі він зазначив, що інфлюенсери мали «добу, аби нормально пояснити, що вони помилились, але вони вирішили просто нам розповідати, що їх критикують, бо заздрять».

Такі речі не мають відбуватися

Міська влада Львова також відреагувала на скандал. У коментарі Радіо Свобода заступник міського голови Андрій Москаленко зауважив: «Тут немає що коментувати, тому що це повний абсурд, і це насправді дуже є низько... Такі речі не мають відбуватися».

Він також наголосив, що під час святкування було порушено низку карантинних норм, які встановлені у «червоній зоні». За словами Андрія Москаленка, правоохоронці склали низку протоколів про порушення карантину, а Будинок вчених позбавили права на господарську діяльність.

Радіо Свобода звернулося за коментарями до поліції та керівництва львівського Будинку вчених і готове опублікувати їх, коли вони надійдуть до редакції.

«Немає контрактів на рекламу – немає грошей»

Сергій Стерненко та інші коментатори пропонують не лише публічно критикувати блогерів, які з розмахом святкували день народження у скорботний день, але і «покарати їх карбованцем».

«Вони (блогери – ред.) розуміють лише мотивацію грошей, а не слів. Немає контрактів на рекламу – немає грошей», – написав у фецсбуці журналіст видання Lb.ua Олександр Рудоманов, закликаючи підписників публічно звертатися до компаній, з якими комерційно співпрацюють Заліско та інші.

У Kyivstar у коментарі до посту Андрія Смолія зазначили, що вивчають деталі скандалу: «Ми вивчимо деталі цієї ситуації та з'ясуємо позицію блогера-партнера, щоб прийняти правильне рішення».

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