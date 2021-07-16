Виганяла політиків з етеру, відмовлялася говорити українською. 6 фактів про українську ведучу «Слов’янського базару» 

Минулого року після перерви на сцену «Слов’янського базару у Вітебську» – лояльного до режиму Олександр Лукашенка музичного фестивалю – повернувся День української культури. Тоді, незважаючи на пандемію, у Білорусь приїхала велика команда українських виконавців.

Після концерту українці передали Вітебському державному музичному коледжу п’ять музичних інструментів. Інформацію про це активно поширювали державні ЗМІ Білорусі.

Цьогоріч присутність українців під сумнівом – перше відмовились співаки, згодом і ведучі.

Втім, організаторам фестивалю все ж вдалося врятувати концепцію «єдинства трьох народів». За день до відкриття фестивалю було оголошено, що на «Слов’янський базар» приїде делегація під керівництвом продюсера Владислава Багінського.

Багінський, який був найбільше публічно активним у 2010-2013 роках, є музичним продюсером телеканалу «Прямий» та це не завадило йому отримувати нагороди РПЦ в Україні. З Багінським у Вітебськ їдуть українські співаки та ведуча Діана Панченко.

Що відомо про Діану Панченко? Білоруська редакція Радіо Свобода зібрала декілька фактів про її професійну діяльність.

Юристка, видавчиня, редакторка

Панченко має дві вищих освіти, одну за спеціальністю «Видавнича справа і редагування», іншу – «Право».

Працювала у виданні «Газета по-українськи», згодом – на муніципальному телеканалі «Київ». Найбільше вона відома за діяльністю на телеканалі проросійського олігарха Віктора Медведчука NewsOne.

Нагадаємо, телеканал припинив мовлення 2 лютого за рішенням Ради національної безпеки та оборони України. Пізніше проти Віктора Медведчука відкрили кримінальну справу за статтею «Державна зрада».

На захисті Медведчука

Після закриття цього каналу Панченко перейшла на інший канал – «Перший незалежний», що так само належить оточенню Віктора Медведчука.

Протягом своєї телевізійної кар’єри на телеканалі NewsOne вона опинилися в центрі кількох скандалів.

У липні 2019 року вона вигнала з етеру народного депутата першого скликання Валерія Івасюка.

Той заявив, що NewsOne рекламує політичну партію «Опозиційна платформа – За життя», діяльність телеканалу спрямована на повернення політиків з цієї партії до влади. Панченко наказала режисеру вимкнути мікрофон Івасюка.

У вересні 2020 року така сама ситуація трапилася з колишнім народним депутатом-«свободівцем» Юрієм Бубликом. Бублик сказав, що Святослав Вакарчук є патріотом на відміну від Медведчука. Коли Панченко з цим не погодилася, той заявив, що «її ротом говорить Медведчук». Панченко відповіла «Йдіть вже, пане Бублик. Ви нікому не цікаві. Одна дірка і більше нічого».

Відмовлялася говорить українською

У листопаді 2018 року у етері каналу NewsOne вона назвала «фріком» українську письменниця Ларису Ніцой, яка попросила Панченко модерувати в етері українською. Після відмови Ніцой пішла з телестудії.

«Людина року» і «Журналіст року»

У 2019 році Панченко стала лавреатом національного конкурсу «Людина року» у номінації «Журналіст року». Своє життєве кредо сформулювала таким чином: «Усе буде правильно – так побудований світ».

І ще визнала, що її головна мрія – вести етер з українського Донецьку.

У 2020 році зайняла сьоме місце серед найвпливовіших жінок України за версією читачів журналу «Фокус».

Друзі Панченко

На Фейсбуці серед друзів Панченко є проросійський блогер Анатолій Шарій, народні депутати від ОПЗЖ Юрій Павленко та Наталія Королевська, а також ексголова КМДА Олександр Попов, обвинувачений у справі про розгін Євромайдану.

Серед друзів також Максим Равреба, ексжурналіст телеканалу «Інтер», що після Революції Гідності переховувався в ОРДО, а наразі перебуває на території Білорусі та пише для російського вебсайту ukraina.ru.

«Ми приїхали не до Лукашенка»

Раніше вітебський фестиваль транслював український суспільний мовник. Цьогоріч ексклюзивні права отримав телеканал Віктора Медведчука «Перший незалежний», на якому працює Діана Панченко.

У анонсі відкриття фестивалю Панченко підкреслила, що не має права висловлювати свої думки щодо ситуації в Білорусі, адже вона є громадянкою України, а в Білорусі не живе.

«Якшо у наших політиків з дипломатією наразі не все добре, то ми маємо самі робити все, аби налагодити зв’язки між країнами», – стверджує Панченко.

Панченко критиковали за рішення взяти участь в білоруському фестивалі. У відповідь вона заявила: «Я запевняю усіх моїх опонентів, що ми приїхали не до Лукашенка, не до когось ще. Ми приїхали до людей».

За її словами, у концерті візьмуть участь українські виконавці.

Реакція в Україні

В Україні коментатори різко засудили намір Діани Панченко вести «Слов'янський базар» у Білорусі, де грубо порушуються права людини.

«Панченко поїде розважати Лукашенка, який кинув в тюрми десятки журналістів (справжніх !!), розгромив всі вільні ЗМІ в Білорусі і всі незалежні ГО.

Поїде легатімізіровать незаконно обраного «президента» Білорусі і все, що його влада творить в цій країні», – написала у фейсбуці шеф-редакторка видання «Детектор Медіа», медіаекспертка, викладачка Могилянської школи журналістики Наталія Лігачова.

«Після такого можна і не повертатися. Тепер на ній відповідальність за жертв схибленого диктатора», – написав журналіст та телеведучий Тарас Березовець.