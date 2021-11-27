Зеленський: «ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом»

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років і заявив, що втративши мільйони життів, «Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом».

«Яка точна кількість загиблих українців? Чи зможемо ми колись її встановити? Якої правди ми досі не знаємо? Чи зможемо ми колись про неї дізнатися? Як могла влада тоді з усім цим жити й роками, десятиріччями приховувати злочини? Чи зможемо ми колись про них забути? Відповідь на це питання ми знаємо – ні. Ми ніколи й нізащо не забудемо наших предків, які загинули в 1921-му, 22-му й 23-му роках. У 1946-му й 1947-му. І в найстрашніші, влаштовані тоталітарним сталінським режимом 32-й і 33-й роки – роки Голодомору-геноциду», – заявив Зеленський у зверненні з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів.

За його словами, до 90-их роковин трагедії має бути збудована друга черга музею Голодомору, що передбачає підписаний ним указ.

«Ми досі не знаємо імен багатьох українців, померлих від Голодомору. Він знищував цілі родини, вулиці, села. Тож немає в кого спитати. Але він не зміг знищити нас остаточно. Тож є кому це пам’ятати. І є кому передавати пам’ять наступним поколінням… Ми як народ пережили цей жах. Ключове слово – пережили. І перемогли. І безневинні жертви голодоморів заморені, замордовані, але не забуті», – наголосив президент.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.