Інтерв’ю принца Гаррі і Меґан Маркл: «граната, що вибухнула» в королівському Букінгемському палаці

Лондон – У Великій Британії і далі обговорюють інтерв’ю принца Гаррі і його дружини Меґан Маркл для легендарної американської телеведучої Опри Вінфрі. Онук її величності королеви Єлизавети II і його американська дружина вирішили відкрити завісу над тим, що саме, за їхніми словами, змусило їхню родину залишити Британію. І це спричинило жваву й різноманітну реакцію в усіх верствах британського суспільства. Деякі оглядачі кажуть навіть, що це інтерв’ю похитнуло підвалини, на яких ґрунтується тисячолітня британська монархія.

Майже двогодинна відверта розмова герцога і герцогині Сассекських, якими є принц Гаррі і Меґан Маркл, із їхньою нинішньою сусідкою на голлівудських пагорбах Лос-Анджелеса телеведучою Опрою Вінфрі, привернула широку увагу не лише в самих США і в Британії. Вона стала глобальною сенсацією, яка знайшла відгук і в засобах інформації, і в соціальних мережах.

Головно йшлося про заяви принца Гаррі і Меґан Маркл, які стосувалися атмосфери, яка, за їхніми словами, панує у британській королівській родині. Ця атмосфера, заявляли вони, спричинила складення герцогським подружжям своїх безпосередніх обов’язків чільних представників монаршого дому Віндзорів і їхній переїзд до Північної Америки. Разом із тим активно обговорювалось повідомлення Сассексів щодо народження влітку їхньої другої дитини – дівчинки.

«Прекрасне фото мами і тата, які тримають малого Арчі, коли вони повідомили, що герцогиня влітку народить дівчинку»

Втім, реакція на те, що сказали принц Гаррі і Меґан Маркл, головно оберталась навколо питання, наскільки великої шкоди це інтерв’ю може завдати британській монархії.

Королівський біограф Анна Пастернак відверто заявила, що інтерв’ю подружжя Сассексів слугувало лише єдиній меті: подати Меґан Маркл як жертву. Втім, на думку Пастернак, це було зроблено у стилі звичайного телесеріалу – це натяк на те, що сама Меґан упродовж років знімалась саме в телесеріалах. Ба більше, вона вважає, що у перебігу інтерв’ю жодним чином не ставилась під сумнів поведінка самої Меґан Маркл.

Пастернак також каже, що загалом інтерв’ю принца Гаррі і Меґан було нічим іншим, аніж репетицією «підпалення» монаршого дому Віндзорів.

«Це інтерв’ю було чистісінькою репетицією підпалення королівського дому Віндзорів». Королівський біограф Анна Пастернак розповідає програмі «Сніданок з «Бі-Бі-Сі», що розмова Меґан і Гаррі з Опрою Вінфрі залишила її з відчуттям огидного присмаку в роті»

Із іншого боку, багато хто вказує, що інтерв’ю водночас привернуло увагу до замовчуваної теми ставлення королівської родини до не білих підданих, що всередині, то й за межами монарших кіл. Зокрема, увагу звертають на те, що вперше за багато сторіч британська королівська родина змушена була миритися з тим, що до неї увійшла расово мішана за походженням особа. Меґан Маркл має білого батька і афроамериканську матір.

І саме тут на поверхню і вийшли звинувачення у расизмі. Це справді стало шоковою заявою, і не лише для Опри Вінфрі, яка не могла повірити в те, що вона почула від Гаррі і Меґан, коли вони розповіли про ситуацію, коли, за їхніми словами, неназваний член королівської родини цікавився тим, наскільки темною буде шкіра їхньої дитини.

Британська активістка громадського руху і авторка популярної книжки «Ось чому я чиню спротив» Шола Мос-Шоґбаміму заявила після інтерв’ю Гаррі і Меґан, що расизм насправді є невід’ємною і, як на неї, цілком звичайною частиною британської монархії. Активістка додала, що розмова подружжя з членом монаршої родини щодо кольору шкіри їхньої дитини, про яку заявили Гаррі і Меґан, лише зайвий раз свідчить: королівський дім Віндзорів є інституцією, коріння якої йде глибоко в колоніалізм, расизм і «верховенство білої раси».

«Королева не бездоганна. Вона і королівська родина не є безгрішними чи досконалими. Вони мають дати відповідь за те, що не захистили Гаррі і Меґан від расизму і ненависті у засобах інформації, що призвело до складення ними повноважень членів королівської родини»

Оглядач справ, пов’язаних із британською монархією, Тіна Браун, у свою чергу, додає: питання, що їх порушили у своєму інтерв’ю принц Гаррі і Меґан Маркл, спричинили ефект «гранати, що вибухнула» в королівському Букінгемському палаці – особливо в час, коли мільйони глядачів стежать за розвитком популярного і дещо суперечливого біографічного телесеріалу «Корона» про сучасну історію британської монаршої родини від мережі Netflix.

Втім, вибухові хвилі від інтерв’ю змусили також і британську політичну еліту при владі здійснювати додаткові зусилля, щоб своєю реакцією не відштовхнути від себе ані прихильників монархії, ані тих, хто підтримує «революційність» заяв британського принца і його американської дружини. Зокрема, прем’єр-міністр Боріс Джонсон, коли його запитали про ставлення до заяви Гаррі і Меґан, ухильно сказав, що надзвичайно поважає її величність королеву Єлизавету II за її об’єднувальну роль у Британській співдружності, а щодо справ, пов’язаних із рештою членів королівської родини, він завжди воліє не давати жодних коментарів.

А політичний опонент прем’єра Джонсона, провідник лейбористів сер Кір Стармер закликав дуже серйозно поставитись до звинувачень у расизмі з боку членів монаршої родини.

Проте, на переважну думку, найгостріша критика слів Меґан Маркл в інтерв’ю Опрі Вінфрі пролунала від популярного британського оглядача, автора і телеведучого Пірса Морґана, якого вважають затятим захисником монархії. Морґан у прямому етері телепрограми «Доброго ранку, Британіє!» заявив, що Гаррі і Меґан розтрощили все, над чим так важко працювала королева, водночас, за його словами, очікуючи, що британці їм після цього співчуватимуть.

Заява Морґана спричинила помітну поляризацію думок британців, і в тому-таки прямому етері один із його колег кинув йому словесний виклик, після чого Пірс Морґан демонстративно оголосив про відставку просто перед камерами. Цей випадок став чудовою ілюстрацією різнобічної і емоційної реакції британського суспільства на це інтерв’ю.

«Я сказав у понеділок, що не вірю словам Меґан Маркл у її інтерв’ю Опрі. Я мав час поміркувати над своєю думкою. І я досі їй не вірю. Якщо ви їй вірите, все гаразд. Свобода слова – це той пагорб, на якому я готовий померти. Дякую за любов і ненависть. А зараз я йду, щоб побути наодинці зі своїми думками»

Ба більше, саме у світлі реакції на заяви принца Гаррі і Меґан Маркл помітно пожвавив свою діяльність британський громадський рух «Республіка», який час від часу активно закликає покласти край монархії у Британії і перейти до республіканського устрою. Лідер руху Ґрем Сміт заявив, що після інтерв’ю подружжя Сассексів стає дедалі очевидніше, що монархія, надто нинішня британська монархія у стані кризи, не може бути майбутнім Британії.

«Коротка нова заява Ґрема Сміта: «Монархія завжди буде частиною нашої історії. Монархія не має бути частиною нашого майбутнього. Монархія увійшла в кризу після інтерв’ю Опри»

Реальний вплив інтерв’ю принца Гаррі та Меґан Маркл і далі оцінюється, так само як і висловлюється ціле мереживо думок і ставлень до порушених там проблемних питань. Втім, очевидним є те, що, на думку багатьох коментаторів, ціла інституція монархії у Великій Британії має зазнати чергового оновлення і, сказати б, більш осучасненого підлаштування багатосотлітнього британського монаршого дому Віндзорів до суспільних реалій початку 21-го сторіччя.