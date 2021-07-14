14 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- Франція відзначає національне свято – День взяття Бастилії.
- На Площі зірок у Києві встановлять «зірки» українським спортсменам – паралімпійці, пауерліфтерці Лідії Соловйовій, футболісту Олексію Михайличенку та хокеїсту Олексію Житнику.
- В Києві відкриється 12-й Український енергетичний форум.
Цей день в історії
- У 1789 році штурм фортеці Бастилія в Парижі ознаменував початок Великої французької революції.
- У 1862 році народився австрійський художник-модерніст Густав Клімт.
- У 1894 році на Стрийському стадіоні у Львові відбувся перший офіційно зареєстрований футбольний матч на території України.
- У 2016 році зловмисник спрямував вантажівку у натовп перехожих в Ніцці. 86 осіб загинули внаслідок теракту.
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