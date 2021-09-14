14 вересня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- У Нью-Йорку відкриється 76-а сесія Генеральної асамблеї ООН.
- Папа Римський Франциск відвідає словацькі міста Кошице і Прешов, де проведе месу і зустріч з молоддю на стадіоні, а також відвідає місцеву ромську громаду.
- На НСК «Олімпійський» в Києві «Динамо» (Київ) зіграє з «Бенфікою» (Лісабон) у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів–2021/2022.
Цей день в історії
- 1812 року, через тиждень після перемоги під Бородіном, армія Наполеона увійшла в Москву. В той же день в місті почалася пожежа, яка за кілька днів знищила дві третини будівель російської столиці.
- 1911 року під час відвідин Києва російським імператором Миколою ІІ скоєно замах на життя прем'єр-міністра Російської імперії – Петра Столипіна. Анархіст і таємний інформатор охоронного відділення Дмитро Богров двома пострілами смертельно поранив Столипіна в антракті вистави в міському театрі (нині – Національна опера України). 18 вересня Столипін помер в київській лікарні і був похований на території Києво-Печерської лаври.
- 1939-го у США авіаконструктор українського походження Ігор Сікорський власноруч провів випробування експериментального гелікоптера VS-300 (S-46). Вже за три роки у США розпочнеться серійне виробництво двомісного гвинтокрила S-47, який був прийнятий на озброєння американської армії.
- 1982 року в Монако в автокатастрофі загинула принцеса Монако і колишня американська кіноактриса Ґрейс Патриція Келлі, дружина князя Реньє.
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