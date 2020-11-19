«У нас до міністрів багато запитань»: депутати розповіли, чи готові відправити у відставку уряд Шмигаля

На адресу уряду прем’єра Дениса Шмигаля дедалі частіше лунає критика. Але якщо раніше її озвучували переважно опозиційні сили, то нині про невдоволення діями Кабінету міністрів говорять і в «Слузі народу».

Що саме не подобається депутатам? Чи готові вони відправити у відставку чинний склад Кабміну і коли саме?

Володимир ГЕВКО, член фракції «Слуга народу»:

Можна по-різному оцінювати діяльність уряду, але кардинальних підстав зараз для того, аби вже відправляти його у відставку, я особисто не бачу.

Олена ШУЛЯК, членкиня фракції «Слуга народу»:

У кризову пору (а ми зараз перебуваємо у такій коронакризі), мабуть (це моя особиста думка), не є доцільним змінювати уряд.

Але точково певних міністрів (якби була моя воля), я б точно торкнулася їхньої діяльності і, можливо, змінила б.

Микола СКОРИК, член фракції «Опозиційна платформа – «За життя»:

Уряд, безумовно, потрібно відправляти у відставку. Вважаю, що цей уряд неадекватний, не суб’єктний. Це такі собі ляльки з Офісу президента.

Тому говорити про уряд як про суб’єкт і як про голову виконавчої влади, я вважаю, немає ніякого сенсу.

Олег СИНЮТКА, член фракції «Європейська солідарність»:

Цей уряд треба відправляти у відставку і треба сформувати професійний уряд національної довіри, тому що за 8 місяців, які працює цей уряд, він не підготував країну до коронавірусу: немає сьогодні забезпечених лікарень, немає сьогодні безплатних тестувань, немає сьогодні можливості людям, які мають позитивний тест, потрапити в лікарні.

Іван КРУЛЬКО, член фракції «Батьківщина»:

Я вважаю, що питання, яке стосується відставки чи недовіри до уряду, реально може виникнути тоді, коли в залі буде 226 голосів, а поки що це все розмови.

Але змусити уряд (навіть слабкий уряд) виконувати рішення парламенту ми повинні.

Ярослав ЖЕЛЕЗНЯК, член фракції «Голос»:

Звичайно, що як представник опозиції я вам скажу, що їх треба звільняти, але, якщо відверто, я вже боюсь. Тому що практика влади – призначати кожного разу ще гірших.

Відверто, я вже боюсь, кого вони натомість запропонують.

Лариса БІЛОЗІР, членкиня депутатської групи «Довіра»:

Від того, що ми будемо когось міняти, що будуть приходити нові, ситуація не поліпшиться, тому що зараз дуже складна економічна ситуація, зараз у нас COVID-19, зараз у нас країна взагалі в таких дуже скрутних обставинах.

Тому я думаю, що міняти на переправі коней не можна. Все ж таки ми маємо разом пройти ці випробовування. Хоча запитань до уряду у мене є дуже багато, але я не думаю, що це щось дуже сильно змінить в країні.