Невеликі родинні зібрання стають точками поширення коронавірусу у США – дослідники

Невеликі зібрання у родинному колі стають новими джерелами поширення коронавірусу у США. Про це губернаторів штатів попередив Роберт Редфілд, директор Центру США з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Як повідомляє The Hill, він закликав владу бути особливо уважною до осінніх свят. Зокрема, на Гелловін, коли діти із батьками ходять домівками сусідів, а також на День подяки, коли під одним дахом традиційно збираються великими родинами й багато поколінь.

Одним із прикладів того, як стрімко поширюється вірус у родині, став випадок, коли 13-річна дівчина заразила коронавірусом 11 своїх родичів у чотирьох американських штатах під час сімейної подорожі.

За даними New York Times, останніми днями у США фіксують в середньому понад 50 тисяч нових випадків COVID-19, це на 21% більше, ніж за минулі два тижні. Найбільші спалахи у розрахунку хворих на душу населення – у Північній і Південній Дакоті, Монтані та Вісконсині.

Як раніше повідомляв Голос Америки, сервіс із пошуку житла AirBnB заборонить бронювання помешкань на одну ніч на Гелловін, щоб запобігти поширенню коронавірусу серед людей, які захочуть проводити там тематичні вечірки.

На початку вересня головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі застерігав, що ситуація восени та взимку «не буде простою» і закликав Сполучені Штати Америки готуватись до складної ситуації з коронавірусом, адже з початком сезону грипу і настанням холодів люди все більше надаватимуть перевагу зустрічам у приміщеннях.

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