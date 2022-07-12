У Києві затримали колишнього народного депутата: «хотів 10 тисяч доларів за вплив на суд»

Правоохоронці затримали у Києві колишнього народного депутата, який вимагав 10 тисяч доларів США за вплив на ухвалення судового рішення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

«За ці кошти він обіцяв вплинути на прийняття позитивного рішення у цивільній справі суддями одного з районних судів місті Києва та апеляційної інстанції», – зазначають в ОГПУ.

Прізвища затриманого правоохоронці не називають, лише кажуть, що він був народним депутатом третього скликання Верховної Ради.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

24 червня Офіс генпрокурора повідомив, що під час обшуків у колишнього народного депутата Валерія Горбатова правоохоронці виявили колекцію з понад 6 тисяч унікальних артефактів, яку експерти попередньо оцінили у декілька мільйонів доларів США.

Обшук у нього відбувся в рамках кримінального провадження щодо фінансування угруповання «ДНР», виведення грошових коштів до Російської Федерації з території України, а також ведення бізнесу на території окупованого Криму.