Діалог між українською владою і бізнесом найкращий за останні чверть століття – Гундер

Україна піднялася на 5 позицій у щорічному рейтингу Doing Business, який укладає Світовий банк, і посіла 71-у позицію зі 190 країн. Найбільший прогрес країна зробила в номінації «міжнародна торгівля» та в частині виконання контрактів.

В асоціації, що представляє інтереси американського бізнесу в Україні, факт підвищення української позиції в міжнародному рейтингу назвали надзвичайно позитивним. В інтерв’ю «Голосові Америки» президент Американсько-української торговельної палати Андрій Гундер підтвердив, що бізнес-клімат у країні дійсно покращується, і це відчувають компанії.

Діалог між урядом, владою і бізнесом найкращий за останні чверть століття

«Кожен міжнародний рейтинг, який фіксує, що показники піднімаються, – це позитивно. Американські компанії, які працюють в Україні, це підтверджують. Вони бачать, що діалог між урядом, владою і бізнесом найкращий за останні чверть століття. Багато реформ проведено. 83% компаній кажуть, що їхні бізнеси ростуть. Зростання продовжується цього року, і сприятливі прогнози на наступні роки. Ситуація загалом позитивна, і ми радіємо цим новинам. Звичайно, багато що належить зробити. Але коли влада і бізнес разом співпрацюють, можуть відбуватися необхідні реформи, щоб і нові інвестори побачили, що тут, в Україні, можна успішно робити бізнес», – казав він.

Гундер каже, що нині підприємці уважно слідкують за відновленням співпраці України із Міжнародним валютним фондом. Для них це буде потужним сигналом про фінансову стабільність та продовження реформ.

«Питання номер один, яке було озвучене сьогодні на зустрічі, – це продовження співпраці з МВФ. Це критично і дуже важливо, бо від цього залежать надходження і від інших фінансових інституцій. Ми впевнені, що державний бюджет у другому читанні буде ухвалений, і він буде узгоджений із вимогами МВФ. Це буде сигнал інвесторам, що в Україну можна продовжувати інвестувати», – каже Андрій Гундер.

Президент України Петро Порошенко у виступі перед підприємцями визнав, що позиція країни могла бути кращою, і заявив, що його мета – вивести країну в 50 найкращих.

Під час зустрічі із підприємцями Петро Порошенко повідомив, що підписав закони, які сприятимуть захисту бізнесу від необґрунтованих перевірок контрольних органів.

Загалом протягом 5 років Україна в рейтингу Doing Business піднялася на 41 сходинку вгору. Попри значний прогрес, за простотою ведення бізнесу Україну випереджає більшість сусідніх країн.