Бойовики видають «підручники» з української мови. Для чого?

Одна година української мови на тиждень, а замість історії України – «історія Донбасу». З 2015 року школярі на непідконтрольних частинах Донецької і Луганської областей навчаються за «новою програмою». Підручники угрупованням «ЛНР» і «ДНР» переважно постачає Росія, але деякі друкують і на окупованих територіях. Приміром, у Донецьку розробили «підручник» з української мови та «історії вітчизни». Чого навчають у цих «книгах» і де межа між реальними знаннями і пропагандою?

На донецькому ринку книжкова крамниця забита літературою для школярів. Місцеві продавці розповідають, що російські підручники тут значно дорожчі, порівняно з українськими.

Тут можна знайти підручники з української історії та географії, де Крим на карті – частина України. Підручники з точних наук надруковані українською мовою. Щоправда, все це завезли в Донецьк ще до війни.

«А взагалі користуються попитом українські підручники. Буквально користуються попитом якісь лічені кількості ті, що російською мовою», – розповідає продавець у книжковому.

Українська мова від бойовиків

Вже четвертий рік школярі на окупованих територіях Донецької та Луганської областей навчаються за російською програмою. Підручники привозять з Росії та роздають безкоштовно. Донеччани кажуть: видають все, часом по декілька примірників. Купувати доводиться лише спеціальні робочі зошити. Більше того, розповідають, що їхні діти раз на тиждень вчать у школі українську мову за «підручниками», розробленими в угрупованні «ДНР» і надрукованими в Донецьку.

«Тут акцент на тому, що коли дитина прийшла в школу, тоді на нього накидається вся інформація пропагандистського спрямування. Саме в «підручнику» для першого класу, наприклад, української мови, вони вивчають атрибутику «ДНР», символи «ДНР», «героїв», «глав», «керівників» і так далі. Вже з другого класу цей рівень нагнітання місцевого патріотизму вже менший», – розповідає головний редактор видання «Донецькі новини» Лариса Лісняк.

Донецькі «підручники» української мови на ринку не продають. Тільки «робочі зошити» до них. Вартість однієї 150 рублів – близько 70 гривень.

«Українська мова – 4-й клас, українська мова – 3-й клас… Це донецьке видавництво друкує, єдине видавництво, яке робить саме «робочий зошит» з української мови», – розповів журналістам «Донбас.Реалії» продавець донецького книжкового магазину.

Донецькі діти вчать «історію «ДНР»

У «зошиті» для 3-го класу, наприклад, інформації про угруповання «ДНР» немає. Тут – вірші про дружбу і класична байка «Лебідь, щука, рак». Але у «зошиті» для 2-го класу з нового «предмету» «Уроки громадянськості Донбасу» перший же розділ називається «Донбас – мій рідний край», за ним – «Донбас і «русский мир».

«Дитина йде в школу, 7 років, у неї відбувається дуже великий процес самоідентифікації. Ця ідентифікація, перш за все, з того, що ми бачимо, з цим краєм. Історія цього краю виривається з контексту української історії. Вона сама по собі і ще трохи глибше – це історія Росії, російських земель. Звичайно, це впливає на дитину», – каже експерт аналітичного центру «Фабрика думки «Донбас» Юлія Каплан.

Історію України в школах окупованої частини Донбасу не викладають. У Донецьку замість цього тепер новий «предмет» – «історія вітчизни», курс про історію Росії та донецького краю.

«Історію рідного краю» дуже багато запитують, але, на жаль, ці підручники є лише в інтернеті, тобто вони зробили їх разом з «робочими зошитами» та пустили їх в «хмару», в продажу їх, на жаль, немає», – розповідають у книжковому магазині.

Так виглядає ​«підручник» з історії угруповання «ДНР» для 5-го класу. Один з розділів називається «проголошення ДНР». Тут є фотографії псевдореферендуму, бойових дій, цитати колишнього ватажка Захарченка та інформація про російські «гуманітарні конвої».

«Вся навчальна програма «ДНР» і «ЛНР» більше розрахована на російську навчальну систему і спрямована на те, щоб діти потім могли вступити до російських вишів. Це, напевно, стратегія в тому числі і Росії, щоб кращих дітей відбирати», – припускає головний редактор видання «Донецькі новини» Лариса Лісняк.

В Міністерстві освіти України не можуть напряму слідкувати за тим, що відбувається в школах, які перебувають на непідконтрольних Києву територіях, заявляють у відомстві.

«Ми не можемо відслідкувати в чистому вигляді, чому вони дійсно там навчають. Єдине, що я можу сказати – попит на репетитора з української мови там точно дуже високий, тобто діти десь там морально розуміють, що вони мають вивчити українську мову, щоб вступити до вишів на території України», – зауважує виконувач обов'язків директора департаменту вищої освіти МОН України Світлана Кретович.

Зі шкіл окупованої частини Донбасу – до українських вишів

Україна не визнає «атестати», видані бойовиками. Але після шкіл, які підпорядковуються проросійським силам на Донбасі, діти можуть вступити до українських вишів. На загальних підставах, закінчивши українську школу екстерном, або за спрощеною процедурою – до навчальних закладів Донецької та Луганської областей. Або до вишів-переселенців. Для цього треба скласти іспит з української мови та історії України.

«Позаминулого року, наприклад, через Донбас до України вступило майже 900 осіб, а минулого року приблизно 1350 – саме за спрощеною процедурою, як ви розумієте, дітей з непідконтрольних територій вступає набагато більше», – додає представниця українського МОН.

Скільки ж всього школярів на окупованому Донбасі – перевірити неможливо. У незаконному угрупованні бойовиків свої дані: 11-й клас в цьому році під їхнім контролем закінчили понад 13 тисяч дітей. Донеччани, яких журналісти проекту «Донбас.Реалії» опитали на вулиці, розповіли, що в цілому задоволені тим, як їхніх дітей навчають у школі:

​«Мене все влаштовує, в принципі. Хотілося б трохи більше, правда, навантаження, трохи більше – щадять дітей».

«Ми тільки в другому класі, вчимося рахувати, писати, тому ми задоволені».

«Чесно кажучи, у мене «при Україні» школярів не було, а зараз в принципі мене задовольняє все, що вони проходять, тобто все доступно, зрозуміло».

«Вони не почують шкільного дзвінка»

Бойовики тим часом регулярно знімають пропагандистські ролики в школах і на камеру передають дітям книги і «підручники».

Крім того, у школах непідконтрольної частини Донбасу щорічно влаштовують акцію «Вони не почують шкільний дзвінок». Захід на честь вшановування пам’яті загиблих на війні дітей в школах проводять з подачі угруповання «ДНР».

«Там ані слова, хто винен в тому, що їх немає, але так чи інакше мається на увазі, що це українська сторона. І тут питання не тільки ідентичності, тут питання, хто винен, де ворог – зрозуміло, що це ще більше ускладнює процес реінтеграції», – каже експерт аналітичного центру «Фабрика думки «Донбас» Юлія Каплан.

Якщо підсумувати дані угруповань «ЛНР» і «ДНР», то на непідконтрольних Україні територіях Донбасу в школах навчається понад 200 тисяч дітей.

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