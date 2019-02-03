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03 Лютий 2019, Київ 22:10
Донбас.Реалії

Ковзанки імені Пушиліна та зимові пригоди в окупованому Донецьку

Чи задоволені мешканці окупованого Донецька робою комунальних служб в умовах зимових морозів?

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Ожеледь, відлига, а потім знову холод. Нинішня зима на Донбасі запам’ятається мінливою погодою. Що про це думають мирні жителі Донецька? Чи задоволені мешканці окупованого Донецька робою комунальних служб, і як саме погодні умови перетворилися на піар-акцію нового ватажка незаконного угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна – у новому матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Нинішня зима запам’ятається донеччанам надовго. Холод і снігопади різко змінюють дощ і відлига. А потім знову – сніг і мороз. Жителі Донецька скаржаться – такої мінливої зими давно не було.

«​Снігова, холодна і дуже багато ожеледиці. Ну, а що робити? Що Бог дав, те й приймаємо», – розповідає мешканець Донецька​.

Багато донеччан цієї зими також скаржаться на роботу комунальних служб.

«Комунальники взагалі у нас не працюють. Стан доріг бажає кращого. Вчасно дороги не посипають», – жаліється жителька Донецька.

Зупинка громадського транспорту в Донецьку
Зупинка громадського транспорту в Донецьку

Жителі окупованої столиці Донбасу, яких опитали кореспонденти програми «Донбас.Реалії», також розповідають про погано розчищені дороги і тротуари поміж будинками у спальних районах. Водночас дехто переконаний, що у містах області ситуація гірша, ніж в Донецьку.​

– Чи доводилося в цьому році падати вам або вашим знайомим?

– Так, мені доводилося. Було не розчищено, послизнулася на тротуарі.

Крім того донеччани зауважують незадовільну роботу громадського транспорту під час поганих погодних умов.

Трамваї дуже погано ходять.

Жителька Донецька
Жителька Донецька

Трамваї ходять якось незрозуміло.

– Тролейбуси нормально. Трамваїв – немає. У зв’язку з чим – не можу сказати... Дуже погано ходять.

Ковзанка для піару

Зимова погода стала позитивним новинним приводом для підконтрольних бойовикам медіа. «Чиновники» від угруповання «ДНР», яке визнане в Україні незаконним, відкрили тимчасові вуличні ковзанки посеред вулиць Донецька, Макіївки та Ясинуватої.

Тимчасові льодові майданчики відкривали урочисто: з промовами, кульками, оплесками і обов’язковими сюжетами на місцевих телеканалах. На, нібито, дитячих заходах, під пісні російського співака Олега Газманова на ковзани стало й «керівництво» окупаційної адміністрації Донецька, як-от «мер» Олексій Кулемзін.

Головний меседж таких телесюжетів – подяка головному «днрівцу». Бо льодові майданчики відкрили за розпорядженням Дениса Пушиліна. Той, нібито, почув про це від хлопчика-«ентузіаста» на прямій лінії. Щоправда, в історії з вуличними ковзанками було одне «але».

«Єдине, що може перешкодити роботі ковзанки – погодні умови», – лунало в сюжетах про відкриття майданчиків. Тож під час чергової зміни погоди ковзанки, які відкривали з помпою – розтануть, а разом з ними – пафос, з яким їх відкривало псевдокерівництво окупованого Донецька. Менше з тим, це не заважає дітям насолоджуватися зимовою погодою, адже вони з радісю катаються на санчатах з гірок.

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