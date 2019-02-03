Ковзанки імені Пушиліна та зимові пригоди в окупованому Донецьку

Ожеледь, відлига, а потім знову холод. Нинішня зима на Донбасі запам’ятається мінливою погодою. Що про це думають мирні жителі Донецька? Чи задоволені мешканці окупованого Донецька робою комунальних служб, і як саме погодні умови перетворилися на піар-акцію нового ватажка незаконного угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна – у новому матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Нинішня зима запам’ятається донеччанам надовго. Холод і снігопади різко змінюють дощ і відлига. А потім знову – сніг і мороз. Жителі Донецька скаржаться – такої мінливої зими давно не було.

«​Снігова, холодна і дуже багато ожеледиці. Ну, а що робити? Що Бог дав, те й приймаємо», – розповідає мешканець Донецька​.

Багато донеччан цієї зими також скаржаться на роботу комунальних служб.

«Комунальники взагалі у нас не працюють. Стан доріг бажає кращого. Вчасно дороги не посипають», – жаліється жителька Донецька.

Жителі окупованої столиці Донбасу, яких опитали кореспонденти програми «Донбас.Реалії», також розповідають про погано розчищені дороги і тротуари поміж будинками у спальних районах. Водночас дехто переконаний, що у містах області ситуація гірша, ніж в Донецьку.​

​– Чи доводилося в цьому році падати вам або вашим знайомим?

– Так, мені доводилося. Було не розчищено, послизнулася на тротуарі.

Крім того донеччани зауважують незадовільну роботу громадського транспорту під час поганих погодних умов.

– Трамваї дуже погано ходять.

– Трамваї ходять якось незрозуміло.

– Тролейбуси нормально. Трамваїв – немає. У зв’язку з чим – не можу сказати... Дуже погано ходять.

Ковзанка для піару

Зимова погода стала позитивним новинним приводом для підконтрольних бойовикам медіа. «Чиновники» від угруповання «ДНР», яке визнане в Україні незаконним, відкрили тимчасові вуличні ковзанки посеред вулиць Донецька, Макіївки та Ясинуватої.

Тимчасові льодові майданчики відкривали урочисто: з промовами, кульками, оплесками і обов’язковими сюжетами на місцевих телеканалах. На, нібито, дитячих заходах, під пісні російського співака Олега Газманова на ковзани стало й «керівництво» окупаційної адміністрації Донецька, як-от «мер» Олексій Кулемзін.

Головний меседж таких телесюжетів – подяка головному «днрівцу». Бо льодові майданчики відкрили за розпорядженням Дениса Пушиліна. Той, нібито, почув про це від хлопчика-«ентузіаста» на прямій лінії. Щоправда, в історії з вуличними ковзанками було одне «але».

«Єдине, що може перешкодити роботі ковзанки – погодні умови», – лунало в сюжетах про відкриття майданчиків. Тож під час чергової зміни погоди ковзанки, які відкривали з помпою – розтануть, а разом з ними – пафос, з яким їх відкривало псевдокерівництво окупованого Донецька. Менше з тим, це не заважає дітям насолоджуватися зимовою погодою, адже вони з радісю катаються на санчатах з гірок.

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