Бунти шахтарів і можлива «відставка» Пасічника. Що відбувається в ОРЛО?

На угруповання «ЛНР» знову чекає можлива зміна ватажка? Експерти кажуть: захиталося крісло під Леонідом Пасічником, у Кремлі ним не задоволені. У чому причина, причому тут шахтарські страйки і хто може стати новим ватажком –​ розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Страйки і примусове закриття вугільних шахт. Так почалося літо в непідконтрольній Україні частині Луганської області. Після бунту в Зоринську стався страйк на шахті «Комсомольська» в Антрациті. Там гірники відмовилися підніматися на поверхню.

«Наші чоловіки перебувають у шахті. Вони страйкують і відстоюють свої інтереси. У них одна вимога: видати повністю зарплату всім шахтарям шахти «Комсомольська», – казали у відеозверненні дружини і матері шахтарів у червні 2020 року.

Проте в контрольованому Росією угрупованні бойовиків «ЛНР» протест придушили.

«Абсолютно чекістськими методами все це було зроблено. Спочатку протест «підрізали», відрізали мобільний зв’язок, були відрізані соціальні мережі, через які поширювалися заклики до протестів», – розповідає журналіст-розслідувач «Реальної газети» Олександр Білокобильський.

Одна з груп впливу в Кремлі незадоволена роботою Леоніда Пасічника

Щоб приховати інформацію про шахтарські бунти, в угрупованні «ЛНР» заблокували навіть сайт «Російська весна». Але домоглися лише протилежного ефекту. Захиталося крісло під ватажком «ЛНР» Леонідом Пасічником – таку заяву зробила «Східна правозахисна група».

«Одна з груп впливу в Кремлі, що належить до Управління президента РФ із прикордонного співробітництва, незадоволена роботою Леоніда Пасічника щодо інтеграційних процесів ОРЛО з РФ, його політичною активністю, а так само постійними внутрішніми конфліктами всередині окупаційної адміністрації. Леоніда Пасічника можуть замінити до кінця літа 2020 року, якщо не відбудеться ескалації військового конфлікту», – йдеться у заяві організації.

«Відставка» для Пасічника?

Колишній полковник СБУ, а потім так званий «міністр держбезпеки ЛНР», Леонід Пасічник став ватажком «ЛНР» в листопаді 2017-го, фактично, поваливши свого попередника Ігоря Плотницького. Чи може на нього самого чекати вимушена «відставка»?

«У «народній республіці» (контрольоване Росією угруповання «ЛНР» – ред.) народ незадоволений, тому виникають такі чутки. Наскільки це призведе до дійсних кадрових змін-замін, тут складно сказати в силу закритості влади в цих «республіках», так? І ми можемо вже бачити фізичні прояви політичних процесів, як у Луганську було з Плотницьким, коли з’явилися автоматники без розпізнавальних знаків перед його зникненням із Луганська. Або як у випадку із Захарченком безпосередньо сталася його ліквідація», – зауважує аналітик Московського центру Карнегі Костянтин Скоркін.

Зовні поки що не відбувається нічого, що могло б свідчити про можливу заміну ватажка. Але люди все частіше кажуть про серйозні наслідки бездумного закриття шахт, від чого потерпає не тільки економіка. Зокрема, працівники «Алчевськспецодягу», до яких на початку липня приїжджав з візитом Пасічник, просили його врятувати Ісаківське водосховище.

Ісаківське водосховище біля Алчевська, найбільше на території під контролем угруповання «ЛНР», сильно обміліло через ліквідацію шахти «Романівська». У нього перестали надходити підземні води, а неподалік практично повністю зникла ціла річка.

«Ми будемо знову починати відкачування води, будуть просто встановлені глибинні насоси в шахту, які будуть качати воду в річку... наскільки я розумію, Біла?», – відповів Пасічник працівникам «Алчевськспецодягу».

Хто може замінити ватажка «ЛНР»?

Але якщо Кремль вирішить замінити ватажка «ЛНР» – чи знайдеться претендент? Колишній чекіст за роки свого правління зробив усе, щоб позбутися політичної конкуренції.

Вплив Курченка і його людей є домінуючим на Донбасі

«Ландшафт дуже сильно зачищений, яскраві постаті витіснені на периферію, відповідно, ті, хто там при владі зараз, це досить безликі функціонери. Все контролюється одними і тими ж людьми, вплив Курченка і його людей є домінуючим на Донбасі», – каже аналітик Московського центру Карнегі Костянтин Скоркін.

Чи є центри впливу в Луганську, що можуть скласти ватажкові угруповання «ЛНР» хоч якусь конкуренцію? За словами аналітиків і журналістів, у першу чергу, це може бути так званий «міністр внутрішніх справ» Ігор Корнет. Одного разу він уже допоміг скинути Ігоря Плотницького. Значить, зможе повторити? Є й інші силовики, які безпосередньо підпорядковуються Москві. Це армія: так звана «народна міліція» і «МНС». Крім того, чимало колишніх луганських чиновників і функціонерів угруповання «ЛНР» утекли до Росії. Але в разі чого готові повернутися.

«Єдина постать, яка спадає на думку – це Олег Акімов, колишній лідер профспілок «ЛНР», який зараз пішов на підвищення в помічники депутату Держдуми Козенку, який займається питаннями інтеграції «ЛНР і ДНР» в Російську Федерацію», – зауважує журналіст-розслідувач «Реальної газети» Олександр Білокобильський.

Шість років окупації Донбасу довели, що ватажки так званих «республік» завжди змінюються раптово. І від несподіваного повалення не застрахований жоден із них.

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