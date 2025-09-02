Доступність посилання

ВАЖЛИВО

Донбас Реалії ТБ

Поїздка в один бік: мотоциклетні штурми РФ змінюють лінію фронту | Донбас Реалії

Російські військові застосовують тактику штурмів на мотоциклах проти української армії вже понад рік і зараз такі атаки відбуваються по всій лінії фронту. Що говорять про мотоштурми бійці ЗСУ?

Скільки байків у російських штурмових підрозділах та чим зупиняють просування мотогруп? Плюси та мінуси такої тактики.

