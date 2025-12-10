Доступність посилання

Кінець головної битви на Донбасі у 2025? | Донбас Реалії

Кінець головної битви на Донбасі у 2025? | Донбас Реалії
Кінець головної битви на Донбасі у 2025? | Донбас Реалії

Покровськ та Мирноград: як російська армія штурмує ці міста та скільки сил РФ кинула на цей напрямок? Які втрати тут зазнає Росія?

Як проблеми з розвідкою вдарили по обороні ЗСУ? Де ще просунулися російські військові? Як бійці захищають українські позиції у Покровську? Наскільки важка ситуація в Мирнограді? Що військові говорять про перспективи закінчення війни Росії проти України?

