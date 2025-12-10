Як проблеми з розвідкою вдарили по обороні ЗСУ? Де ще просунулися російські військові? Як бійці захищають українські позиції у Покровську? Наскільки важка ситуація в Мирнограді? Що військові говорять про перспективи закінчення війни Росії проти України?
Кінець головної битви на Донбасі у 2025? | Донбас Реалії
Випуски
13:18, 03 грудня 2025
Як воює піхота в полях Дніпропетровщини? | Донбас Реалії
10:00, 26 листопада 2025
Війна проти України: Росія паралельно вдарить по Європі? | Донбас Реалії
16:50, 19 листопада 2025
Наступ на Дніпропетровщину: армія РФ обвалить усю оборону на Донбасі? | Донбас Реалії
10:00, 12 листопада 2025
Вижити в кілзоні: «Танки не їздять там, де ми їздимо» | Донбас Реалії
13:22, 05 листопада 2025
Танки і БМП знову штурмують: армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ | Донбас Реалії
