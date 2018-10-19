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Признает ли Россия группировки «Л/ДНР»? Кто такой «Черный Ленин»? И как живут люди в населенном пункте на границе Украины и России? Подробнее об этом в обзоре прессы, подготовленном Радио Донбасс.Реалии

Многоходовочка

Российская «Новая Газета» опубликовала интервью с неким Бенессом Айо, или, как еще его называют, Черным Лениным. В 2014 году он, как пишет издание, поддержал «русскую весну» в Крыму и на Донбассе, позже присоединился к вооруженным группам сепаратистов и стал лицом радикального интернационала, поддерживающего «Новороссию».

По словам Айо, вплоть до Дебальцевской битвы поддерживаемые Россией боевики верили в то, что на Донбассе будет реализован абхазский или южноосетинский сценарий. То есть, Россия признает независимость так называемых «Л/ДНР» с прицелом на присоединение.

Тогда, по его словам, говорили, что надо потерпеть, что ситуация тяжелая и что «Минск» — это специальный, очень хитрый план Путина. И все, вроде как, согласились. При этом внутри ОРДЛО, как отмечает Айо, стали нарастать бардак и коррупция. И оказалось, что быстро Москва ничего делать не хочет.

Шантаж по-русски

Один из идеологов проекта «Новороссия» Александр Бородай, ныне живущий в России, заявил, что Денис Пушилин – безальтернативная кандидатура Кремля на должность «главы ДНР». Фактически Бородай заявил о прямой заинтересованности России в незаконных выборах в ОРДЛО и поддержке конкретной кандидатуры, утверждает политолог Дмитрий Снегирев, пишет «Обозреватель».

По мнению эксперта, это демонстрация того, что Москва рассматривает эти территории, если не как внутренние то, как минимум, интегрированные в состав России. Об этом, по словам Снегирева, свидетельствуют и обещания Суркова по повышению пенсий и зарплат жителям оккупированной части Донбасса. То есть, очевидно, что Россия идет по абхазскому сценарию.

Впрочем, как утверждает эксперт, еще стоит рассматривать подобные шаги как элемент давления – Москва показывает Западу возможность такого сценария, если США и ЕС не пойдут на уступки. При этом Москва не боится обвинений в нарушении минских соглашений и усиление санкций, утверждает Снегирев.

«Бачили очі…»

Американский журналист и консультант в расследовании катастрофы Боинга МН17 в небе над Донбассом Дэвид Саттер утверждает, что россияне сбили пассажирский самолет намеренно. Об этом он заявил в интервью журналистам газеты «Деловая Столица».

По мнению Саттера, те, кто стреляли, должны были знать, куда они стреляют. Невозможно себе представить, что такой самолет можно перепутать с истребителем. Это все равно, что спутать «Жигули» с «Камазом». Тем более, на самой установке «Бук» есть специальная камера, по которой можно установить цель.

Как отмечает эксперт, комиссия работает над расследованием уже 4 года. Это свидетельствует о том, что оно проводится очень тщательно.

«Их там есть»

Бывший кадровый российский офицер, боец частной военной компании «Вагнера» с позывным «Омен» в интервью «Белсату» рассказал, как принимал участие в операциях в Сирии и на Донбассе.

Как утверждает собеседник, он участвовал в событиях в Дебальцево, в боях у поселка Металлист в Луганской области, и сопровождении «гумконвоев». По его словам, специалисты других российских «ЧВК», не «Вагнера», до сих пор работают в зоне соприкосновения, т.к. нужно, чтобы кто-то, кроме «армии Л/ДНР» ее прикрывал и организовывал диверсии.

«Омен» подчеркивает, что «ЧВК Вагнера» – спецы, а не пушечное мясо, которое бросают лежать с автоматом в канаве. Туда не возьмут человека без опыта участия в боевых действиях. Всего, как говорит военный, у «ЧВК Вагнера» три задачи: стимулирование, провокации и непосредственно уничтожение.

Дружба врозь

Поселок Меловое Луганской области и Чертково Ростовской области России имеют одну общую улицу. С началом российско-украинской войны ее название – Дружбы народов – стало похоже на издевательство, пишет «Украинская правда».

Интернет-издание напоминает, что в сентябре российские пограничники установили на улице забор с колючей проволокой. Местные жители в новом заборе находят как плюсы, так и минусы. Но недовольных больше. Причина недовольства, например, объясняется тем, что местные торговцы фактически теряют российских покупателей с Чертково.

Кроме того, около 80% жителей украинского Мелового и российского Чертково переплетены между собой родственными и семейными связями.

А еще, как пишет издание, до начала войны на Донбассе в Меловом ежегодно проходил фестиваль современной и традиционной украинской и российской песни, который так и назывался «Улица Дружбы». С 2014 года он отошел в историю вместе с дружбой Украины и России.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)