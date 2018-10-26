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Что будет если Россия признает группировки «ДНР» и «ЛНР»? Почему вооруженный конфликт на Донбассе зависит от выборов в Украине? И откуда в Донецкой области львы и медведи? Подробнее в обзоре прессы подготовленном Радио Донбасс.Реалии.

Закрепление неполноценности

Признание Россией так называемых «ДНР» и ЛНР» законсервирует конфликт и точно не даст ничего хорошего жителям оккупированных территорий, пишет сайт «Остров».

По мнению автора статьи Сергея Гармаша – это не аннексия, как с Крымом, это всего лишь закрепление государственной и экономической неполноценности, как это произошло с Южной Осетией и Абхазией.

Регион и его предприятия, по словам автора, все равно останутся изгоями для всего мира и смогут торговать только с Россией. Это есть и сейчас. Но это не меняет структуры российского рынка, который является прямым конкурентом донбасскому. Ведь россияне и сами производят металл и добывают уголь, и поддерживать металлопроизводство и угледобычу на Донбассе они могут только в убыток себе.

По мнению автора, это можно делать из политических соображений, пока есть деньги, но так не может быть вечно.

Мир в тупике?

Решение вопроса мира на Донбассе напрямую зависит от результатов выборов в Украине, пишет «Деловая Столица».

По мнению автора статьи, в случае победы пророссийского кандидата будет попытка ввести сервитутное управление оккупированными территориями с дальнейшим превращением Украины в конфедерацию.

В случае же победы проевропейского кандидата, по данным издания, никаких глобальных прорывов в вопросе мира не будет: Россия будет продолжать настаивать на том, что это внутренний конфликт Украины, и Киев должен садиться за стол переговоров с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР».

Газета подчеркивает, что вопрос мира, который сейчас становится ключевым в будущей президентской кампании, в том контексте, в котором он подается в выступлениях политиков, является искусственным и ложным. Потому что на самом деле один концепт ведет к развалу Украины как государства, а другой почти невозможно реализовать в нынешних геополитических условиях.

«Нацисты-наркоманы»

На оккупированных территориях Донбасса чем ближе к «заветной» дате – 11 ноября, дня, когда состоятся так называемые «выборы главы республики», тем отчаяннее боевики бомбардируют умы мирных жителей: старые байки о «нацистах» и «карателях» звучат в свежей интерпретации с новой силой, пишет «Апостроф».

Интернет-издание отмечает, что если раньше так называемые «нацисты» в ВСУ и «наркоманы» в украинской армии были разными пропагандистскими нарративами, то сейчас для усиления шокирующего эффекта, в формировании «ДНР» замиксовали эти две категории: теперь бесчинства в ВСУ творят «нацисты-наркоманы».

Расчет боевиков, как отмечает автор статьи, очевиден. Пропустив через себя такой забористый информационный коктейль из «нацизма», «убийств» и «наркомании», наивный и доверчивый человек за месяц займет себе очередь на избирательном участке, чтобы проголосовать за Пушилина, лишь бы только не возвращаться в Украину.

Не «отжали», а «национализировали»

Конфискация частного имущества на нужды вооруженного формирования «ЛНР» стала привычной частью жизни в Луганске, пишет блогер Яна Викторова для сайта «ВВС Украина».

По словам Викторовой, еще летом 2014 года в обращение надолго попало слово из лексикона нового времени – «отжать». Слово казалось очень емким и многозначным – так стали говорить и о мелкой краже, и о конфискации, и о «национализации» крупной собственности.

Как утверждает блогер, ярче всего – из частных рук в руки новой «власти», а точнее «армии», перешли все частные банки и их главные офисы в Луганске. Главный офис «Приватбанка» в пять этажей, например, стал военкоматом, а его «брат» на улице Фрунзе – комиссариатом. Сеть супермаркетов «АТБ» в тех же помещениях стала супермаркетами «Народными».

Забавно, как пишет Викторова, что фабрика женского белья «Грация» стала комендатурой, а ресторан семейных ценностей «Мафия» – солдатской столовой.

«Дикий» Донбасс

В Покровске с недавних пор можно услышать львиный рык и увидеть диких животных, утверждают журналисты интернет-издания «Донецкие Новости».

Сайт пишет, что бывшие цирковые животные, которым судилось быть усыпленными, пойти под пули или под нож, нашли приют на бывшей ферме совхоза «Красноармеец» в многодетной семье Падалко.

По данным «Новостей», еще в 2000 году семья приобрела территорию бывшего совхоза, на окраине города. Сейчас там расположен самый крупный приют цирковых зверей не только на Донетчине, но и в Украине: в приюте живут 11 медведей, 7 пони, по 6 – лошадей, осликов и львов, ламы, обезьяны, еноты, лисы-чернобурки, кролики, морские свинки и множество птиц.

Хозяин фермы подчеркивает, что у всех крупных питомцев имеются международные ветеринарные паспорта и чипы. Зоопарк обслуживает ветслужба: делают необходимые уколы-прививки, проводят соответствующие проверки.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)