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Исчезнет ли электричество на Луганщине? Для чего нужен «премьер-министр» в «ДНР»? И за что можно попасть «на подвал» в ОРДЛО? Подробнее об этом читайте в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Кто виноват, и что делать?

4 ноября на подконтрольной властям части Луганской области может исчезнуть электричество, поскольку Россия перекрыла единственную железнодорожную ветку, ведущую на Луганскую (Счастьинскую) ТЭС, утверждает «Хвиля».

Интернет-издание напоминает, что станция работает в обособленном «острове» и является единственным производителем электроэнергии в Луганской области, от которого зависит наличие света и тепла в домах 1 млн потребителей.

Главная проблема станции заключается в том, что после блокады 2017 года остался лишь один способ доставки угля – железнодорожная ветка из России. Других железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. Следовательно, в случае остановки электростанции на контролируемой территории области возникнет дефицит мощности.

По данным сайта, самым простым решением было бы строительство альтернативной железнодорожной ветки к ТЭС. Однако, ни в СНБО, ни в Министерстве инфраструктуры не нашлось политической воли предпринять конкретные действия.

Рука Кремля

Цель нового «премьер-министра ДНР» – переломить усиливающиеся влияние украинских олигархов на оккупированной части Донетчины, пишет российская газета «Московский комсомолец».

По данным издания, Александр Ананченко – креатура Москвы. При Захарченко Кремль, который на 90% обеспечивает группировку «ДНР» всем необходимым, не мог контролировать там кадровую политику. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, кураторы создали в Донецке «Внешторгсервис». Он должен был обеспечивать взаимодействие между украинскими олигархами, группировкой «ДНР» и Москвой, но и этого оказалось недостаточно.

По-настоящему, как пишет газета, окно возможностей открылось только после убийства Захарченко. Издание так же отмечает, что выдавливать украинских олигархов из ОРДО никто не собирается, так как они играют важную роль в ее «экономике». Однако их планируют подчинить Москве и лишить возможности влиять на реализацию ее решений, пишет «МК».

Назад в 1937-й?

Практически каждый день «правоохранительные органы» группировок «ЛДНР» рапортуют о задержании якобы опасных шпионов, диверсантов и изменников родины. У задержанных, как правило, находят дежурный набор «юного диверсанта»: оружие, боеприпасы, украинскую символику, и отправляют «на подвал» на неопределенный срок, пишет «Апостроф».

Как отмечает интернет-издание, в группе риска, находится несколько категорий людей: первая категория – украинцы, которые часто пересекают линию разграничения, либо после долгого отсутствия в оккупации решили приехать домой. Впрочем, по словам экс-пленников, в подвалах боевиков сидит и немало невыездных.

Вторая категория людей – тех, с кого можно что-то поиметь. Если у человека, например, есть деньги, или какой-то бизнес. Третья категория «сидельцев» – случайные люди, которые стали жертвами доносов. И тут, как отмечает интернет-издание, лотерея. Донос могут написать коллеги по работе, знакомые или соседи. При этом даже необязательно открыто высказывать свои проукраинские взгляды.

«Возле каждого пенсионера банкомат не поставишь…»

С нового года миллионы украинцев могут не получить свою пенсию: «Укрпочта» заявила, что с 1 января прекратит доставлять пенсии и закроет более 5 тысяч стационарных отделений, сообщают «Донецкие Новости».

По мнению научного сотрудника Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Лидии Ткаченко, отказ «Укрпочты» от доставки пенсий на дом станет настоящим ударом для миллионов украинских пенсионеров, поскольку в Украине еще нет инфраструктуры, позволяющей полностью отказаться от выплаты пенсий «живыми» деньгами. Если это сельская местность, хутор или село, возле каждого пенсионера банкомат не поставишь.

Также, по словам Ткаченко, нужно учитывать, что «Укрпочта» развозит пенсии домой, в основном людям, уже очень преклонного возраста, которым тяжело куда-то ехать или идти, или которые не умеют пользоваться банкоматом. Проблема в первую очередь коснется сел, утверждает социолог.

Крепкий хозяйственник

«Наш пострел везде успел» – это негласный слоган и девиз «кандидата» на должность так называемого главы «республики» Леонида Пасечника. Он – везде, утверждает блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров».

Как утверждает блогер, его много, он занимает собой все пространство и весь эфирный час единственного местного телеканала. Каждый выпуск новостей его имя упоминается чаще слова «республика», и количество этих упоминаний можно разделить на два типа: прямые рассказы о нынешнем «главе» и косвенные – как бы между прочим.

Прямо говорят о том, в каких благих делах Пасечник участвовал. Например, сажал за штурвалом комбайна картофельные поля, или инспектировал выращивание осетровых; поднимал надои, или яйцепроизводительность кур; а еще помогал в забое шахтёрам и управлял грузовичком открывая движение на вновь открытом мосту.

По словам Кучер, раньше он почти не «светился», и вдруг, резко, заслонил собой всё. Но, что удивительно, прежнюю так называемую «власть» вспоминают исключительно в негативном аспекте.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)