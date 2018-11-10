(Друкуємо мовою оригіналу)

Как живет оккупированный Луганск перед так называемыми «выборами» главы группировки «ЛНР»? Почему луганские коммунисты не стали главной политической силой? И что будет, если Луганская ТЕС все-таки остановится? Подробнее читайте в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Многоходовочка

В истории c «выборами» в ОРДЛО любопытно то, что Кремль стал заложником собственной гибридной дипломатии, ведь если посудить логически, предмет всеобщего возмущения отсутствует как таковой, пишет «Деловая Столица».

Газета подчеркивает, что Россия не признавала «государственность» группировок «ДНР» и «ЛНР» и в ближайшее время такое признание в планы Кремля явно не входит. Тогда как можно признать или не признать «выборы»?

Если «ДНР» и «ЛНР» для России де-юре не существуют, то не существует и никакой деятельности, которую эти анклавы осуществляют, в том числе и «выборов», утверждает автор статьи.

Интриги нет

Чем ближе к «выборам», тем больше все события в отдельных районах Луганщины привязываются к этому событию: от субботников – до футбольных матчей, от планового посещения роддома – до закрытия мотосезона. Они, как дамоклов меч, висят над каждым, пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта «ВВС Украина».

Блогер напоминает, что кандидатов на должность главы группировки «ЛНР» четверо. Программы действий всех четырех кандидатов почти одинаковые – субботники и походы к бюджетникам.

Автор отмечает, что заведения бюджетной сферы дают массовку и яркие кадры в новостях, а бюджетники, как люди подневольные, не могут уйти из таких вот сборов. При этом вопрос, кто победит, не стоит в ни у кого. Люди шутят, что выбирать придется между Пасечником и Пасечником, а остальные кандидаты лишь создают видимость «выборов».

В дополнение ко всему, активно ходят слухи, что тех, кто не придет на эти выборы, лишат пенсий и других социальных выплат. Поэтому бедный луганский пенсионер перед «выборами» выбирает не кандидата, а меньшее для себя зло после 11 ноября, пишет блогер.

Дело Ленина живет, но не в Луганске

Казалось бы, на оккупированной части Донбасса адептам дела Ленина-Сталина должно дышаться легче. Однако это не так, пишет «Реальная Газета».

Как отмечает издание, конфликт между «Коммунистами Луганщины» и группировкой «ЛНР» начался давно. В 2014 году перешедшие на сторону «сепаратистов» представители КПУ с удивлением для себя обнаружили, что они не стали в группировке не то, что первой, но даже и второй по значимости политической силой.

Кроме того, как пишет газета, непростые взаимоотношения «властей» группировок и коммунистов хорошо описывает и недавняя история: 29 октября в Луганске отпраздновали столетие комсомола и вскрыли капсулу времени, в которой должно было быть послание комсомольцев далеким потомкам.

По данным издания, «Союз коммунистов Луганщины» объявил о своих претензиях на послание из прошлого. Однако в «администрации» Луганска распорядились иначе. Тумбу с капсулой вскрыли без какой-либо торжественности: в СМИ даже не показали этого момента. Ни оригинал послания, ни его копию «Союзу коммунистов Луганщины» не дали.

Что, если блэкаут?

Если все же случится так, что Луганская ТЭС остановится, то хоть зимой, хоть летом, всем будет очень невесело, пишет сайт «Остров».

Как утверждают в Луганском энергетическом объединении (ЛЕО), придется применять графики ограничений потребителей, но это все равно не сможет решить проблему. Применение графиков во время отопительного периода затрудняется тем, что будут отключаться энергетические объекты тепловых сетей – котельные и насосные станции.

Такая ситуация, по данным энергетиков, неизбежно приведет к обострению социальной напряженности в регионе, полному коллапсу энергетической инфраструктуры, что, в свою очередь, грозит возникновением катастроф техногенного, санитарно-эпидемиологического и экологического характера. Остается только надеяться, что Кабинет министров разрешит этот вопрос, утверждают в ЛЕО.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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