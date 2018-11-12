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О фонде класса будьте добры отчитаться публично! Дружковка Донецкой области переходит на единую систему контроля расходов в учебных заведениях. С помощью программы Open School в школах и детских садах можно будет избежать коррупционных схем и следить за тем, куда уходят деньги. О том, как будет работать Open School, Радио Донбасс.Реалии рассказала координатор общественной организации «Украина возможностей» Светлана Агаджанян.

Система прозрачности образовательных бюджетов Open School уже внедрена в Херсоне, теперь её запускают и на Донбассе. Первым городом, где все школы и детские сады будут отчитываться о поступлениях и тратах, станет Дружковка. Open School поможет контролировать поступления на нужды школ и садов, и со временем уведёт от практики сборов наличных средств, рассказывает Светлана Агаджанян.

«Школы должны отчитываться не только о благотворительных взносах, но и о тех финансах, которые идут из городского бюджета. Есть определённые рамки, что с момента покупки услуги должно пройти 10 дней, и в течение этого времени учебное заведение должно отчитаться», – рассказывает Светлана. Кроме того, по законодательству учебные заведения должны отчитываться в определённом формате, и программа Open School это предусматривает. С её помощью родители смогут контролировать не только расходы с благотворительных взносов, но и поступления из городского бюджета.

«Мы подписали меморандум о централизованном подключении школ и детских садиков Дружковки к системе. Семь школ уже должны появиться в общем доступе. Только у семи школ пока есть самостоятельная бухгалтерия, и они оперативнее», – рассказывает Агаджанян, но уверяет, что вскоре все школы будут подключены к системе.

«Эта площадка позволяет находить дополнительные ресурсы и работать по принципу краундфандинга. Но главное, что это максимально прозрачно и удобно для того, чтобы поддерживать учебные заведения», – говорит Светлана.

Эта площадка позволяет находить дополнительные ресурсы и работать по принципу краундфандинга

Инициаторы проекта уверены, что с помощью Open School можно будет ликвидировать коррупционные схемы в школах и детских садах. Ведь теперь поступления в благотворительные фонды должны будут зачисляться через расчётный счёт учебного заведения. А в случае, если сбор проходил наличными, то его всё равно необходимо будет провести через банк и внести сведения в систему. Это же касается и покупок, все чеки должны быть учтены. Система сможет приучить родителей и учителей уйти от сбора наличных средств и понять, куда именно уходят средства учебного заведения.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)