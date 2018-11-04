Меркель і порятунок від війни. Чи вірять жителі Донбасу в допомогу німецького канцлера?

Одна з ініціаторів Мінських угод Анґела Меркель побувала в Україні першого листопада. Візит був одноденним, але скільки питань встигла обговорити з українським президентом канцлер Німеччини? І як приїзд провідного європейського лідера вплине на врегулювання конфлікту на Донбасі? Чи зможе Меркель наблизити виконання мінських мирних домовленостей? Відповіді шукали журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».





У лютому 2015 року канцлер Німеччини Анґела Меркель, тодішній президент Франції Франсуа Олланд, президент України Петро Порошенко і російський президент Володимир Путін обговорювали документ, який став основою так званого «Мінська-2». Політики тоді, після боїв за Дебальцеве, зупинили активну фазу Донбаського конфлікту. Але війна тривала.



Згодом саме німецькі політики найактивніше братимуть участь у мирному врегулюванні збройного протистояння на Донбасі. Майбутній президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, тоді глава МЗС в уряді Меркель, – один з авторів ідеї «особливого статусу Донбасу», особисто приїхав до прифронтового Краматорська.



«Ми пам’ятаємо, що було кілька гучних ініціатив, таких як «формула Штанмайєра», які були зроблені попереднім німецьким урядом, щодо розрядки в Донецькому регіоні. Вони, на жаль, не спрацювали», – каже політолог «Агентства розвитку Приазов’я» Костянтин Батозський.

Особливі надії експерти покладали на зустріч Меркель і Путіна в серпні цього року. Перед цим сторони обговорювали можливість появи спеціальної місії ООН, як елемента врегулювання Донбаського конфлікту. Зустріч в Німеччині відбулася в форматі «офф-зе-рекорд» і без підбиття підсумків. Але за даними російських ЗМІ, німецька канцлерка переконувала Путіна погодитися на миротворчу місію. Про це, зокрема, писав головний редактор російської радіостанції «Эхо Москвы» Олексій Венедиктов у своєму Telegram-каналі.



«На зустрічі Меркель-Путін канцлер докладно викладала план введення миротворців на Донбас (30-40 тисяч) і створення міжнародної адміністрації там», – написав Венедиктов.

«Блакитні шоломи» на Донбасі так і не з’явилися. А після вбивства ватажка угруповання проросійських бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка процес перемовин остаточно зайшов у глухий кут.



В Росії вбивство Захарченка назвали «відвертою провокацією, направлену на зрив Мінських домовленостей». Крім того, почали лунати повідомлення про неможливість продовження роботи у «нормандському форматі».

«У нинішній ситуації, звичайно, навіть не знаю – неможливо розмовляти про зустрічі в «нормандському форматі», як цього хотіли чимало наших європейських партнерів», – заявляв глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Чи вірять жителі Донбасу європейським політикам?

Бойовики навіть призначили на непідконтрольному Донбасі свої так звані «вибори» на 11 листопада. Західні країни, зокрема Німеччина, закликали Росію їх скасувати. Але поки безрезультатно.

«Донбас.Реалії» запитали у жителів зони конфлікту: чи вірять вони, що європейські політики, такі як Меркель, здатні допомогти в досягненні миру? Більшість опитаних налаштовані щодо цього доволі скептично.



– Вже ж і Мінські були домовленості. Ну і що? Нічого.

– Порошенко, Меркель – політики. На будь-якому рівні, я думаю, що вони цю проблему не зможуть вирішити.

– Треба, щоб вони сіли за стіл, але не так щоб... Щоб дослухалися до народу, що зараз твориться.

– Двобічна зустріч Меркель з Порошенко – це єдина зустріч, яка може щось довести. Якщо б там ще присутній був Трамп, це взагалі було б чудово.

– Путін, він те, що задумав… Передавали, що він загрожує всій Європі, на одній Україні він не зупиниться.

– Я не вірю, що вони домовляться цього разу. Але хотілося б.

– Якби домовилися, вже давно б щось вирішили. Скільки вже – 4 роки.

– А що Анґела Меркель? Вона у відставку подає – їй плювати! У нас як важко було – за три роки війни звільнили повністю Радянський Союз колишній. А тут п’ять років йде саме війна, «бабки» тільки саме відмивають – і більше нічого.



Не чекають від Меркель дива і в Києві.



«Я думаю, що на сьогодні максимум, що може собі дозволити Анґела Меркель, – це утримувати цю європейську коаліцію в плані санкцій проти Росії. І це максимум, на що від неї варто сподіватися. Це їй дається не дуже легко, між іншим. У неї є дуже серйозна опозиція», – зауважує експерт-міжнародник, керівник фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко.



І все ж Анґела Меркель, як впливовий парламентер, може допомогти якщо не вирішити конфлікт, то хоча б полегшити долю його жертв – в першу чергу, заручників Донбаської війни.

«Швидше за все, можна очікувати якихось змін в питаннях полоненими, в питаннях звільнення когось із таких «статусних» бранців на окупованих територіях. Першим спадає на думку Стас Асєєв, звичайно. Можливо, на цьому полі зусилля дипломатії будуть більш успішними», – припускає політолог «Агентства розвитку Приазов’я» Костянтин Батозський.



Звільнення заручників, відновлення переговорів у «нормандському форматі» – це лише частина надій, які покладає Україна на західних політиків, таких як Анґела Меркель. Але чи вистачить у них аргументів, щоб переконати Росію закінчити довготривалий Донбаський конфлікт?

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