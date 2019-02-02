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Почему не работают Минские договоренности? Зачем Россия поддерживает Приднестровье? И как заработать в оккупированном Луганске? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Миссия (не)выполнима

Новый мирный план спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе отражает понимание Западом того факта, что сами по себе Минские соглашения невыполнимы, утверждает журналист Виталий Портников.

Именно поэтому, считает он, появляются новые предложения, которые должны устроить участников конфликта и посредников – Украину, Россию, Германию и Францию.

По мнению журналиста, тут все упирается в хорошо известное препятствие любого урегулирования конфликта с участием России: она не считает себя участником конфликта.

Как отмечает журналист, Россия уйдет из оккупированных территорий только тогда, когда она будет нуждаться в договоренностях с миром, поддержке Запада, нормальной жизни. Но до этого российский оккупант не сдвинется с места – какие бы мирные планы ему не предлагали, пишет Виталий Портников.

Инструмент поддержания нестабильности

«Россия продолжает поддерживать Приднестровье для того, чтобы влиять на Украину», – такое мнение в интервью «Апострофу» высказала исполнительный директор молдовской Ассоциации внешней политики Виктория Букетару.

По ее словам, Россия сейчас не имеет финансовой возможности продолжать поддерживать Приднестровье в той мере, в какой она это делала до сих пор. При этом Приднестровье не только позволяет России влиять на Молдову – этот анклав был специально сформирован, чтобы влиять на Украину и регион в целом.

По мнению эксперта, Молдова сама по себе России неинтересна – ей интересна Украина. И даже если у России нет возможности предоставлять финансовую помощь Приднестровью, они будут и дальше поддерживать этот режим и ситуацию. Потому что проблема Приднестровья для них является одним из самых мощных инструментов поддержания нестабильности в регионе, утверждает эксперт.

«Родина тебя бросит, сынок»

Россияне, осужденные в Украине за участие в войне на Донбассе, просят обменять их на украинских заключенных в России. Украина готова к обмену. Россия медлит с решением, пишет российская «Новая газета».

Издание отмечает, что написаны письма с прошениями были еще в августе 2018 года и сразу же переданы российской стороне по дипломатическим каналам. Никакого ответа на прошения Россия не дала, никто так и не заинтересовался судьбой соотечественников, к ним не поехали консулы, им не стали слать передачи и писать письма, никто не связался с их родственниками, Россия продолжала играть в «ихтамнетов» на всех уровнях, отмечает издание.

Газета подчеркивает, что в общей сложности Украина 13 раз обращалась к Российской Федерации с предложениями обменять граждан России на сидящих в российских тюрьмах украинцев.

Без бумажки…

Жители Донецка, Луганска и других неподконтрольных Киеву городов, а также переселенцы сегодня вынуждены в судах подтверждать свой трудовой стаж, чтобы выйти на пенсию по украинскому закону, пишет сайт «Новости Донбасса».

Издание отмечает, что проблема не носит массовый характер, но все же она есть и, возможно, станет «популярной» после возвращения территорий под контроль правительству Украины.

Интернет-издание напоминает, что в Украине продолжается пенсионная реформа. Теперь условия выхода на пенсию украинцев напрямую зависят от их пенсионного возраста и периода уплаты страхового стажа. С 2000 года расчет пенсионного стажа производится исключительно по данным персонального учета в Пенсионном фонде. Вот только с началом военного конфликта жителям неподконтрольной территории Донбасса сложно подтвердить, что они работали на тех или иных предприятиях.

Данные о трудовом стаже до 2004 года хранятся в бумажных архивах и трудовых книжках. Весной 2014 года немногие эвакуированные предприятия и учреждения позаботились о вывозе архивов из Донецка и Луганска. О проблеме знают в Министерстве социальной политики, однако пока чиновники разводят руками.

Донести, докатить, перетащить

Сейчас в Луганске очень выгодно заниматься контрабандой, утверждает блогер Ольга Кучер, пишет «Остров». По ее словам, контрабанду несут в руках через водную границу между Луганском и территорией законной Украины – по мосту через Северский Донец.

Несут в руках, в одежде, капюшонах, в детских рюкзачках и на себе. Несут всё то, что можно поднять и донести, докатить и перетащить. Например, лекарства, резину для авто, запчасти для сервисных центров, заказанную бытовую технику, памперсы, маски для волос, косметику, бижутерию, игрушки, нитки для вязания… и прочее.

Как утверждает блогер, если вы хотите чего-то (экзотического, причудливого, странного), будьте уверены, что всегда найдётся кто-то, кто доставит вам ваш заказ. «Несун» берёт за риски и объём заказа. От 100 гривен за самый незначительный вес и выше от объёма и возможных рисков – партия от десяти единиц уже рассматривается при пересечении границы как товар на продажу.

«Несун» получает, приносит и берёт на себя все тяготы очередей. Были бы деньги, так сказать, и вам доставят хоть красные черевички для панночки, пишет Ольга Кучер.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)