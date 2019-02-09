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Почему «мертвы» Минские договоренности? Сколько на самом деле людей постоянно живут в ОРДЛО? И как изменилась личная жизнь луганчан с 2014 года? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Чемодан без ручки?

«Минские договоренности» мертвы не потому, что их не ратифицировали парламенты стран, а потому, что их последствия не устраивают главных действующих лиц процесса, утверждает военный обозреватель Денис Попович, пишут «Донецкие Новости».

По словам Поповича, нынешний формат «Минска» создает условия, при которых часть Украины будет находиться под политическим и военным влиянием России и это не устраивает Киев. Украинская же позиция не устраивает Россию, которая настаивает именно на той последовательности выполнения Минских соглашений, прописанной в документе: амнистия, выборы, перекрытие границы, широкая автономия с конституционными изменениями, и т.д. Это и есть самое главное противоречие.

Обозреватель утверждает, что гарантированных вариантов решения проблемы всего два. Первый – это уничтожение группировок «Л-ДНР» военной силой. Второй – полностью отказываться от оккупированных территорий и фиксировать государство с новыми границами, предварительно обусловив возможность для оккупированных территорий добровольно вернуться в состав Украины.

На других посмотреть и себя показать

Эксперты сайта «Донецкие новости» также утверждают, что выборы президента Украины, которые намечены на 31 марта, уже вошли в историю.

Интернет-издание отмечает, что 31 марта украинцев ожидает самый длинный за всю историю «президентский» бюллетень. Чем вызван такой ажиотаж среди желающих «порулить» государством?

По мнению политтехнолога Александра Кочеткова, с одной стороны, это неизбежное следствие «психоза» в обществе. В подобные смутные времена всегда увеличивается количество «спасателей Отечества».

Еще один фактор – предстоящие парламентские выборы. Многие политики используют президентскую гонку, чтобы просто заявить о себе.

По порядку рассчитайсь!

«Улицы пустые, вечерами половина окон – темные», – говорят об оккупированном Донбассе одни. «Людей почти столько же, сколько до войны», – отвечают другие. Но сколько в действительности людей живет на территории, которую контролируют группировки «ЛНР» и «ДНР», не знает никто, пишет «Реальная газета».

По данным интернет-издания, российские кураторы группировок планируют провести в ОРДЛО «перепись населения». За основу будет взята концепция Всероссийской переписи населения 2010 года и переписи в оккупированном Крыму в 2014.

Автор статьи предполагает, что в Кремле хотят понимать реальную картину с населением на этих территориях. Во-первых, поскольку есть большие подозрения, что на местах мухлюют с соцвыплатами, начисляя их мертвым душам. Во-вторых, результаты будут использовать для усиления пропаганды (в направлении утверждения «донбасской идентичности»).

На результаты так называемой переписи представители группировок «ЛНР» и «ДНР» смогут также ссылаться на международной арене, говоря о якобы «последствиях вооруженной агрессии ВСУ против ЛДНР», пишет газета.

Видимость нейтралитета

Журналисты газеты «Сегодня» на условиях анонимности опросили жителей Донецка о том, как себя чувствуют проукраински настроенные жители в городе. По словам собеседников, чувствуют себя так же, как и пророссийски настроенные – плохо.

Но причины разные: у первых отняли нормальную жизнь, работу, страну, будущее, у вторых «русский мир» оказался не таким уж дивным, как обещали им в 2014 году.

По словам местных жителей, за четыре года многие сменили круг общения и сейчас с трудом могут найти общий язык с представителями противоположного лагеря. В коллективах «проукраинцы» особо свою политическую точку зрения не выражают – жизнь дороже. Мало ли кому в голову придет «светлая мысль» поделиться услышанным со знакомым сотрудником «МГБ». Вся честность – дома и для близких друзей.

Собеседники подчеркивают, что все «соцопросы», проводимые в Донецке, – филькина грамота, не имеющая ничего общего с реальными настроениями и мнениями дончан. Никто не скажет на телекамеру: «Я, знаете ли, за Украину и в гробу видал все ваше «ДНР».

Любовь по-новому

Казалось бы, что могло измениться в схеме обычной семьи за последние четыре года? Вышло так, что даже этот относительно короткий промежуток времени – пропасть для представлений о семейной жизни, пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта «ВВС Украина».

Как пишет блогер, в тех семьях, где отношения продолжают существовать, появился новый тип свиданий – по аналогии с свиданиями в тюрьмах. Супруги выезжают на встречу. Не в Луганск или тот город, где работает и живет вторая половина, а где-то посередине. Снимают жилье на сутки. Все довольны. В таких семьях – даже в дистанционных браках – есть определенная гармония, отмечает блогер.

Викторова также пишет, что в целом в ОРЛО очень упростилась формула брака. Молодежь начинает жить вместе просто «с полоборота». Это тоже следствие последних четырех лет. Встречаться негде и очень дорого. Действует комендантский час. Жить вместе с первого вечера гораздо проще.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)