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Почему группировка «ЛНР» – против ремонта моста в Станице Луганской? Зачем России телемост с Украиной? И что не так с окружкомом в Зайцево? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Ремонт моста или «акт агрессии»?

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что группировка будет расценивать ремонт моста в Станице Луганской как «очередной акт агрессии». При этом он утверждает, что это именно Украина «оккупировала» Луганскую область, пишет еженедельник «Деловая столица».

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, это было ожидаемо после того, как украинская армия отошла от позиций, которые кровью были отбиты в августе 2014 года, и причем отошла просто «за спасибо»: «Кто будет считаться с такой армией?».

По словам эксперта, Пасечник – а вернее, российские кураторы за его спиной – будут теперь давить ситуацию до конца. И «если будет продолжаться та же соглашательская политика украинского военного руководства», уверен он, то скоро украинцы увидят изменение линии фронта, и причем не в украинскую пользу – ведь боевики с демилитаризованной зоны так и не ушли, навесив себе голубые повязки, утверждает эксперт.

Грымчак: телемост – очередной этап гибридной войны​

Телемост между российским телеканалом «Россия 24» и украинским NewsOne – это очередной этап гибридной войны: когда Украину не удалось сломить военным путем, война перекинулась на информационное поле, утверждает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Юрий Грымчак в интервью сайту «Апостроф».

По словам Грымчака, это была попытка захвата информационного пространства Украины: «Это был первый пробный шар. Хотели посмотреть на реакцию общества. И именно эта реакция стала главной причиной того, что телемост в конце концов отменили».

По словам чиновника, на законодательном уровне с этим бороться очень трудно. Единственная зацепка заключается в том, что телеканал «Россия 24» не может работать на территории Украины даже в том формате, который предлагается, поэтому даже это – повод для реагирования со стороны МВД или СБУ, утверждает Юрий Грымчак.

​Новые руководители Донецкой и Луганской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Донецкой и Луганской областных администраций. Оба указа были подписаны 5 июля. В тот же день Владимир Зеленский лично представил нового главу Донетчины – Павла Кириленко. А 7 июля главу Луганщины – Виталия Комарницкого. Об этом пишет газета «Донецкие новости».

По мнению политолога Алексея Якубина, президент Зеленский делает акцент на символических шагах, как тоже разведение сил и средств у Станицы Луганской и необходимость отстроить мост, соединяющий территории, так и тут руководить областями он поставил «местных», у которых есть родственники на неподконтрольной территории и в России.

А политтехнолог Александр Кочетков утверждает, что все рассуждения о лояльности или нелояльности по отношению к группировкам «Л/ДНР» назначаемых чиновников выглядят надуманными, потому что лояльные к России остались в ОРДЛО и воюют против Украины.

«Аномальный» одномандатный округ №51​

Таких выборов небольшой поселок Зайцево на Донетчине еще не видел – больше двадцати кандидатов в народные депутаты намерены бороться за голоса примерно двух тысяч избирателей прифронтового района, пишет сайт «Остров».

«Зайцево по живому разделено линией фронта, здесь из-за обстрелов есть проблемы с водоснабжением, энергоснабжением, транспортным сообщением. И этот «аномальный» одномандатный округ №51 с двумя избирательными участками манит возможностью легкой победы «парашютистов» из Киева и других регионов», – пишет интернет-издание.

По данным «Острова», среди кандидатов, которые выдвигаются на этом округе, есть и уже ставшие одиозными политики, и безработные, и даже рядовая уборщица из Киева.

«Батальон имени Эрнста Тельмана»

В немецком Дортмунде «судят наемника, который участвовал в войне России против Украины на Донбассе в составе незаконного вооруженного формирования», пишет «Главком» и добавляет, что это уже второй подобный суд в Германии за последние полгода.

Интернет-издание отмечает, что наёмничество в Федеративной республике Германия является безусловно запрещенным законом. Тем не менее, продолжает «Главком», когда в начале 2014 года Россия напала на Украину, в Германии появились сразу несколько групп, которые призывали русскоязычное население страны не только поддержать «молодые республики», но и ехать на восток Украины «защищать русскоязычное население».

По данным сайта, одной из самых известных подобных «контор» стал «батальон имени Эрнста Тельмана», чей лидер, некий Александр Кифель, пытался сформировать целое вооруженное подразделение из так называемых «русских немцев», чтобы те воевали против украинской армии на Донбассе.

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