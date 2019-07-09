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09 Липень 2019, Київ 21:55
Культура

Трек украинского рэпера о политической ситуации в Украине набирает популярность за рубежом. Что об этом известно?

Tricky Nicki

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Ирина Ситникова, Донбасс.Реалии

Tricky Nicki, настоящее имя Николай Ярошенко, один из самых молодых артистов нового поколения. 22-летний парень из Киева стал знаменитым благодаря своему безукоризненному английскому языку и западной манере читки. Наибольшую известность ему принес трек о политической ситуации в Украине «Ride for Ukraine». Эта композиция популярна по всему миру, но больше всего ее слушают в России.

«Де-факто музыкой я занимаюсь около 2 лет. Самые первые композиции начинались с бесплатного бита. Пробовал что-то писать сам, потом отправлял друзьям – мол, как тебе, что думаешь? Это правда, у большинства моих композиций – западное звучание. Наверное, это потому, что я вдохновляюсь и слушаю только западную музыку. Со многими русскими исполнителями дружу, общаюсь, но в плей-листе у меня их нет. Из тех, кто вдохновляет – Meek Mill, Tyga, Drake, Joyner Lucas – это класика», – рассказывает Николай Ярошенко.

Среди работ исполнителя есть, как и песни с мощной энергетикой и грубыми текстами, так и лирические баллады. Отсюда и название «Tricky» – то есть, разноплановый, не однообразный, сложный.

Композиция «Ride for Ukraine» стала самой популярной среди треков Tricky Nicki. Это также единственная песня Николая, посвященная нетипичным темам рэпа. Вместо «флекса» – политическая и социокультурная тематика. За 3 месяца клип на трек «Ride for Ukraine» набрал около миллиона просмотров и 66 тысяч лайков. В комментариях исполнителя поддержали тысячи людей со всего мира. Такой популярности артист и сам не ожидал.

Tricky Nicki
Tricky Nicki

«Мысли для этого трека долго копились, поэтому он и нашел такую популярность – людям это нужно было, они прочувствовали это, – говорит Николай Ярошенко. – Тема знакома многим, особенно людям с постсоветских стран. Очень много людей, переехавших за границу, поддержало эту песню. В комментариях было много откликов с Молдовы, Чехии, США, Китая – очень много стран. Даже люди, что родились за рубежом, поддерживают, пишут и покупают песню. И как ни странно, очень много поклонников трека «Ride for Ukraine» именно из России. Его также любят использовать популярные видеоблогеры. Много слушают из Якутии и Казахстана – я был очень удивлен».

Несмотря на то, что первые композиции Николая Ярошенко были только на английском, в марте у рэпера вышел своеобразный эксперимент – альбом «Русские баллады». В нем всего 5 треков, но и в этом альбоме встречаются то отдельные слова, то целые куплеты на английском.

«Много кто просил – «мы хотим услышать тебя на русском», так что я решился. В итоге, мне не понравилось, я не прочувствовал эту музыку. Тексты и мысли у меня приходят именно на английском. Я не могу резко перескочить» – поделился музыкант.

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В планах у артиста поработать с Alyona Alyona и записать песню на родном – украинском – языке. Николай поделился, что в августе также выходит песня африканского вайба с музыкантом из Нигерии, в которой мы услышим его исполнение на украинском.

Среди возможных коллабароций – KAEF, TOMASCHGOOD и MC Panini, что означает, что нас ждут сатирические песни. Николай готов работать с артистами, у которых есть индивидуальные черты в творчестве: «Я не гонюсь за «хайпом». Сейчас все умеют читать рэп, петь, но главное – когда ты слышишь артиста и можешь отличить его среди других».

Сейчас Николай не загадывет на далекое будущее, а сосредоточен на работе над клипом для новой песни «KAEF x Tricky Nicki – party». Он уверен, что новый клип переплюнет даже работы студии MOZGI. «Это будет чистый хип-хоп, привычный Западу, но в Украине такого еще не было. В этом стиле мы будем первые», – говорит киевлянин Николай Ярошенко.

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