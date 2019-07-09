Співачка Ніно Катамадзе: подробиці про відмову виступати в Росії

Грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка відмовилася виступати в Росії після протестів у Грузії, розповіла в інтерв’ю Російській службі Радіо Свобода, чому ухвалила таке рішення і яку ціну за нього заплатила.

– Як ви вирішили написати свій пост 30 червня, в якому назвали Росію «окупантом», а Путіна – своїм «ворогом», і чому згодом ви видалили його, а потім знову повернули?

– Я не видаляла свій пост. Просто через те, що було багато агресії, я зробила його доступним тільки для своїх друзів, а потім, коли про нього стали писати, я назад відкрила його для всіх. Ця історія не починається з поста, який я написала і опублікувала 30 червня, вона починається з 2008 року. Мій перший приїзд до Москви після війни між Росією і Грузією був у вересні, я приїхала на концерт «Не стріляй». Я хотіла включитися і прямо розмовляти з громадянами країни, яка оголосила війну Грузії. <...> Я пам’ятаю, що кожного разу знаходила в собі сили, щоб поїхати [в Росію] і знову говорити про те, що не треба стріляти один в одного, що мир – найважливіший, що відносини людей найважливіші.

Моя музика втратила свій сенс у Росії як символ того, що між людьми повинні бути нормальні відносини

20 червня відбулося щось абсолютно небачене, коли громадянин Російської Федерації говорив із нами з нашого ж парламенту, сидячи в кріслі спікера. Парламент – це символ незалежності Грузії. Після цього я зрозуміла, що ці відносини між людьми настільки розтягнулися. Ми з моїми слухачами розмовляємо про любов, але глобально я – як громадянка Грузії, і мої приїзди до Росії втратили свій сенс. Моя музика втратила свій сенс у Росії як символ того, що між людьми повинні бути нормальні відносини. <...>

Є періоди в житті, коли ти розумієш, що твоя батьківщина, твій вибір ужитті є найважливішим за все – для завтрашнього дня і для людей, які повинні ставитися до найважливіших подій дуже серйозно. Я 11 років їздила в Росію, розмовляла, але жодного разу не згущувала фарб, не розмовляла жорстко. У всіх є своя думка, і тому ми боремося за свободу, щоб поважати чужу думку, але правда залишається правдою. Я не мала права <...> розмовляти з моїми улюбленими слухачами не з чесної позиції.

– Наскільки істотною у фінансовому плані буде для вас відмова від виступів в Росії?

– Мені дуже боляче, що реакція завжди якась – «фінансового плану». Якби це були тільки фінанси. Я робила дуже багато благодійних концертів, у нас не було такого, щоб ми приїжджали тільки заради грошей. У нас друзі в Росії, ми робили дуже багато добрих справ для суспільства, і я вважаю, що це було дуже гідно. Фінанси в цій історії навіть не другорядні, я би взагалі їх сюди не долучала. Це дуже низько.

– Чи правда те, що у відповідь на вашу заяву ваші альбоми були видалені з медіаплеєрів «Яндекс.Музыка» і «ВКонтакте»?

– Це неправда, тому що я вже давно закінчила контракт із нашим російським партнером, півтора роки тому. <...> Ніяких економічних причин у мене не було. Я лише зробила крок і припинила ту музичну гастрольну кар’єру, яку створила сама. <...>

– Ви написали в своєму пості, що майбутнє Грузії – в Європі. Багато хто вважає нинішню грузинську владу проросійською, що, за однією з версій, і призвело до того, що в парламенті Грузії з’явився депутат [Держдуми Росії] Сергій Гаврилов. Чи зможе Грузія прийти до цього європейського майбутнього, поки її сусід – Росія, поки 20% території держави окуповані?

– Я думаю, що це можливо, і це обов’язково відбудеться. Це те покоління, у якого абсолютно здорові претензії, у них абсолютно правильне бачення щодо Європи. У них інші цінності, вони ненавидять корупцію. Це покоління, яке саме здавало іспити, без якихось татових чи маминих зв’язків, без якихось «чорних ходів». Якщо це у нас не вийде, все знають, де тоді вони захочуть жити.

Багатотисячні протести в Грузії почалися 20 червня, після того як депутат російської Держдуми Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, відкрив сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я, яка проходила у Тбілісі. Це викликало невдоволення присутніх депутатів. Вони блокували трибуну, не дозволивши російській делегації повернутися до зали засідання. Російська делегація залишила будівлю в супроводі охорони. Після цього кілька тисяч людей прийшли до будівлі парламенту на знак протесту.

Після сутичок поліція застосувала для розгону гумові кулі, сльозогінний газ і водомети. У ніч на 21 червня розгін мітингу завершився затриманням 305 людей, під час заворушень було щонайменше 240 потерпілих, із цього числа 80 – поліцейські.

21 червня після масових протестів у Тбілісі президент Росії Володимир Путін тимчасово заборонив російським авіакомпаніям польоти в Грузію з початку липня, у той же час він не уточнив, до якого числа діятиме заборона. «Росспоживнагляд» пізніше заявив про невідповідність стандартам якості грузинського вина і заборонив до ввезення продукти декількох виробників.

Повну версію інтерв’ю читайте на сайті Російської служби Радіо Свобода