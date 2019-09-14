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Заберёт ли Россия Донбасс к себе окончательно? Почему Китай хочет участвовать в разрешении конфликта на востоке Украины? И когда же всё-таки отмечается День города Луганска? Подробнее –​ в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Нужен ли России Донбасс?

Главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что считает идеальным для двух «республик» их вхождение в состав России на правах федерального округа. Вместе с тем он подчеркнул, что «не отказывается от Минских соглашений», но лишь в той их части, которую должна выполнить Украина. Об этом пишет «Деловая Столица».

Как отмечает политический обозреватель Сергей Ильченко, заявление Пушилина, по сути, полностью повторяет заявления «президента» Приднестровья Вадима Красносельского, о том, что сепаратистский анклав в перспективе нацелен на единство с Россией.

Это, по словам журналиста, дает Москве возможность говорить о том, что конфликт носит гражданский характер внутри одного государства, а Россия лишь вынужденно втягивается в него из миротворческих соображений. Одновременно это блокирует любые реальные шаги на пути к миру. И сочетание этих двух факторов позволяет эффективно давить на законные власти, добиваясь дополнительных уступок для сепаратистов.

Разумеется, Россия ни при каких обстоятельствах не примет в свой состав ни «ЛДНР», ни Приднестровье, ни Абхазию и Южную Осетию. Все эти территории будут висеть в неопределенном состоянии, утверждает Сергей Ильченко.

Китай улавливает тренд

Заявление посла Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэйя о том, что Китай готов помочь в урегулировании конфликта на Донбассе, вызвало неоднозначную реакцию в экспертной среде. Ранее Поднебесная не стремилась как-либо участвовать в развязывании «донбасского узла», пишет газета «Донецкие Новости».

Политолог Даниил Богатырёв утверждает, что тема готовности КНР выступить в качестве посредника в мирном урегулировании конфликта на Донбассе возникла в связи с двумя факторами. Первый из них – это попытки американцев препятствовать покупке китайскими компаниями завода «Мотор Сич». Китай демонстрирует свою полезность для Киева не только в качестве инвестора, но и в качестве государства, которое может поспособствовать решению основного вопроса для Украины.

Второй фактор – активизация в Киеве разговоров о необходимости создания «Будапештского формата» переговоров. Китай в 1994 году не ставил своей подписи под Будапештским меморандумом, но на уровне деклараций он предоставил Украине гарантии безопасности аналогичные тем, под которыми подписались другие ядерные державы. Китай этот тренд улавливает и пытается обратить в свою пользу, утверждает эксперт.

Энергетическая зависимость

Новая украинская власть игнорирует очевидные сигналы опасности, к которой привела монополия России в импорте энергетического угля для украинских электростанций, пишет «Український тиждень».

Как отмечает еженедельник, несмотря на шестой год войны, в стране сохраняется практически стопроцентная зависимость от российского антрацита. Кроме Луганской ТЭС, на которой зависимость от российского импорта уже проявила себя в полной мере, такие энергетические проблемы присущи и другим электростанциям в Украине. Например, Славянской и Запорожской.

Издание напоминает и о том, что большая часть Киева зимой обеспечивается Дарницкой ТЭЦ, которая на шестом году войны также работает на антраците, приобретенном у страны-агрессора.

По мнению автора статьи, Россия в пик отопительного сезона может спровоцировать блокаду поставок антрацита в Украину, уже не локально, то есть в луганском масштабе, а в общегосударственном. И эта угроза, которая годами игнорировалась предыдущей властью, похоже, так и не привлекла должного внимания новой.

Устав гласит

В сети кипят споры о том, когда правильно праздновать День города Луганска в 2019 году. Оккупационная администрация провела торжества 7-8 сентября, но часть горожан и переселенцев настаивают, что настоящая дата – 14 сентября. Об этом пишет газета «Восточный Вариант».

Как отмечает издание, когда есть разногласия, надо искать первоисточник. В данном случае – документ, которым установлен главный праздник города.

Статья 6 Устава территориальной громады города Луганска, опубликованного на Официальном сайте луганского горсовета и его исполнительных органов, гласит о том, что ежегодно во вторую субботу сентября в Луганске празднуется День города.

Таким образом, празднование в оккупированном Луганске 7-8 сентября было преждевременным, пишет газета.

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