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Изменит ли ситуацию на Донбассе смена «куратора» в Кремле? Почему задерживают пенсии в ОРДО? И почему обстрелы в точках разведения сил продолжаются? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

«ПМР», «ДНР», «ЛНР»…

После появления новости об отставке Владислава Суркова ряд экспертов высказал предположение, что в Кремле решили наладить конструктивное сотрудничество с украинской властью и слить группировки «ЛДНР». И задача Дмитрия Козака вроде как и должна заключаться в обеспечении этого процесса. Однако полное отступление россиян из Донбасса крайне маловероятно, а нормализация ситуации в ОРДЛО вряд ли возможна. Об этом пишет «Український тиждень».

Автор статьи Денис Казанский отмечает, что методы работы Дмитрия Козака известны на примере Молдовы. Там он еще в 2003 году пытался урегулировать приднестровский конфликт.

Молдова тогда должна была стать «асимметричной федерацией», в которой особый статус должна была получить не только непризнанная «ПМР», но и Гагаузия. Для них предусматривалось право блокировать нежелательные законопроекты Кишинева.

Согласно меморандуму Молдова должна была стать нейтральным государством, а также позволить России размещать в Приднестровье свои военные базы. Как показывает этот пример, за долгие годы методы России не слишком изменились. Следовательно, надеяться на слив Донбасса Украине не стоит.

По крайней мере сепаратистов из «ПМР» Россия поддерживать не перестала. И вскоре это непризнанное образование отметит свой 30-летний юбилей, пишет еженедельник.

Задача: «зачистить хвосты»

В свою очередь, бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев в интервью сайту «Апостроф» высказал другое мнение. Пономарев считает, что назначение Дмитрия Козака свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин готов договариваться и «сдать» группировки «ДНР» и «ЛНР» Украине.

По его мнению, для Украины выгодно назначение Козака, потому что он, в отличие от Суркова – не политический человек. У него нет какой-то своей повестки дня. И он не интриган как Сурков, но и не тот человек, который будет строить так называемые «ДНР и ЛНР». Соответственно, задача Козака – это «зачистить хвосты».

По словам Пономарева, то, что назначают Козака – это признак того, что Путин хочет договориться.

Сейчас задача этого человека – добиться максимально приемлемых условий.

Хватит кормить… Донбасс?

Газета «Донецкие Новости» пишет о том, что в ОРДО снова задерживают выплаты пенсий. На этот раз больше чем на неделю. Как пишет газета, многие местные пенсионеры боятся, что это – не предел.

Издание отмечает, что бюджет обеих так называемых «республик» остродефицитный и большая часть соцвыплат и пенсий напрямую зависит от финансовых поступлений из России.

Журналисты издания предполагают, что задержки выплат стали следствием того, что Дмитрий Козак курировавший финансовые вопросы «Л-ДНР» стал заместителем главы администрации президента России.

По некоторым данным, он является сторонником резкого сокращения (или даже прекращения) российского финансирования нужд ОРДЛО. В то время, как Владислав Сурков как раз был сторонником увеличения размера соцвыплат.

Умиротворить агрессора не вышло

Ситуация на фронте, судя по всем признакам, близка к критической, утверждает военный эксперт Михаил Жирохов, пишет «Деловая Столица».

Эксперт отмечает, что это вполне ожидаемо – как прямой результат «беззубой» политики умиротворения агрессора, которую Украина проводит как минимум последние месяцы. По его мнению, россияне восприняли это как слабость и только усиливают давление.

Жирохов отмечает, что с 1 января счет потерь Украины в войне на Донбассе возрос сразу на 11 погибших воинов. Причем, что характерно, погибшие есть и на участках разведения. Там же идут и довольно серьезные обстрелы со стороны противника – причем даже более интенсивные, чем до «разведения».

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